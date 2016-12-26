金州勇士26日108：109惜敗宿敵克里夫蘭騎士，「KD」Kevin Durant操刀最後一擊卻踉蹌摔倒，他賽後意有所指地暗示，他被犯規了。

最後3.4秒，勇士落後1分，Durant經過掩護後繞到三分線附近接球，但被騎士老將Richard Jefferson貼身防守影響，勉強撐個幾步後終於摔倒，也斷送逆轉最後機會。

「我試著完成我的動作，但我『不是自己摔倒』的。」Durant賽後說。

無論如何，木已成舟，騎士靠著Kyrie Irving最後3.4秒致勝跳投獲勝，勇士總教練Steve Kerr也沒話講。

「那真的是很困難的出手。」Kerr說：「我認為Klay（Thompson）已經守的非常好了。」