NBA／最後一擊摔倒 KD暗示自己被犯規了NOWnews今日新聞 (2016-12-26 19:01)
金州勇士26日108：109惜敗宿敵克里夫蘭騎士，「KD」Kevin Durant操刀最後一擊卻踉蹌摔倒，他賽後意有所指地暗示，他被犯規了。
最後3.4秒，勇士落後1分，Durant經過掩護後繞到三分線附近接球，但被騎士老將Richard Jefferson貼身防守影響，勉強撐個幾步後終於摔倒，也斷送逆轉最後機會。
「我試著完成我的動作，但我『不是自己摔倒』的。」Durant賽後說。
無論如何，木已成舟，騎士靠著Kyrie Irving最後3.4秒致勝跳投獲勝，勇士總教練Steve Kerr也沒話講。
「那真的是很困難的出手。」Kerr說：「我認為Klay（Thompson）已經守的非常好了。」
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