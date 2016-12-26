冬窗開幕在即，目前在皇馬並不開心的哈梅斯-羅德里格斯此前已與多家球隊傳出消息，不過據西班牙《阿斯報》報導，J羅的經紀人門德斯證實，縱使在皇馬不開心，但哥倫比亞人不會在一月份離開馬德里。

本賽季，J羅在皇馬的出場時間少得可憐，全部出場僅859分鐘，在全隊24人中位列第20位。此前在在世俱杯決賽后，哈梅斯就表示了離隊的可能。不過據門德斯透露，經過數日的思索后，J羅選擇在皇馬呆下去。門德斯表示，J羅會會利用在國王杯的出場機會證明自己，以擺脫目前在皇馬的艱難處境。皇馬在2017年的首戰是在國王杯中對陣塞維利亞，哥倫比亞人希望把握住難得的出場機會，以改變自己在齊達內心目中的形象。

西媒隨後分析，如果到了到了6月份，J羅在皇馬的處境仍沒有改善，哥倫比亞人到時候再選擇下家也不遲。曼聯，切爾西，國米和拜仁等多家球隊都對他感興趣。況且皇馬同J羅的合同持續到2020年，皇馬也並不急於將哥倫比亞球星兜售。

（本心）