上周五，中信集團董事長常振明與中國第二大富豪馬雲一起前往中國足協，為國安增資擴股一事與足協高層進行溝通。這次會見既是中信向足協表明自己的態度，另一方面也是國安為馬雲入主進行的最後一次努力。的確，連常振明和馬雲都親自出馬了。成，也就成了。不成，誰來也辦不成了。

雖然在這次會面中並沒有給出一個明確的結論，但參與會面的人士都能夠非常清楚地感覺到這樣一個信號：如果馬雲本人或馬雲的企業真的提出申請成為國安新股東，一定不會通過足協的審核。

可以說，中國足協給出的態度，對於中信和馬雲的打擊都非常大。這一次常振明和馬雲同時前往前往，絕不是去向中國足協施壓，而是希望向足協表達想要繼續支持中國足球、推動中國足球改革的決心。

從中信集團的角度看，表達了在這個大金元時代的足球環境下，作為搞了多年足球的國企，願意繼續承擔自己的責任。但作為國企，也不可能不計成本地跟風燒錢，所以才決定走增資擴股這條路，吸引新的企業進入到俱樂部。

而從馬雲的角度來看，自己搞足球首先不存在有意和哪個俱樂部搞關聯的想法，第二也不想通過搞足球來炒作自己，或者是為自己的企業做品牌推廣。自己確實是真心希望能夠以實際行動推動一下中國足球的改革。換句話說，馬雲想以這次正式介入足球圈的行動，來改變中國足球、特別是職業俱樂部運營的一些做法。

中信集團在決定為國安俱樂部增資擴股前，曾經考慮過到底保住多少股份。作為國企，中信不希望俱樂部的大股東由其他企業完全掌控，因為一旦路子走歪了，會影響過去20多年營的品牌。所以才在後來決定同時吸引兩家企業成為新股東，這樣可以保持一個合理、平衡的股權結構。而為什麼選擇螞蟻金服、IDG基金，也是看好這兩傢俱樂部各有的屬性，三家未來在一起合作，能夠從最大程度幫助俱樂部尋找一條可持續發展的道路。中信甚至已經與螞蟻金服、IDG基金約定，增資擴股的36億資金進入后，中信一分錢也不會拿走，這筆錢就放在俱樂部內，用於俱樂部的投入與經營。

在了解了中國足協的態度后，馬雲也很清楚，自己在短時間內很難以一個真正大股東的名義進入中超聯賽，未來必須先把阿里巴巴在恆大俱樂部的股東退出后，才能再重新以獨立的身份入主中國足球。於是，馬雲決定終止與中信集團的這次合作。與此同時，另位原本打算一同入主的IDG基金在得知馬雲無法參股后，也決定退出。

12月26日，之前已經進入國安俱樂部工作了一段時間的螞蟻金服人員沒有出現，這次與國安剛剛開始的一段合作就這樣劃上了句號。其實，國安臨時中止套票銷售也與增資擴股發生變化有關。在螞蟻金服決定撤出后，套票銷售方案也將在修改後儘快重新啟動。

雖然螞蟻金服與IDG基金正式退出了與國安的合作，但中信集團並沒有停止尋找新的合作夥伴，一家非常有實力的北京企業也表示願意入主國安，目前雙方正在進行緊急談判。如果順利，這家北京企業將成為國安的大股東，未來中信集團也將失去對國安的話語權。（宋詞）