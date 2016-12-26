《怪物獵人OL》12月27日全服維護更新公告北京新浪網 (2016-12-26 19:01)
親愛的獵人：
我們將於12月27日6：00對所有大區全部伺服器進行例行維護，本次維護預計時間4小時。還請獵人們提早下線，避免不必要的損失。我們將視實際情況提前或延遲開服，感謝大家的支持！
維護時間：2016年12月27日（周二）6：00—10：00
維護範圍：全區全服
綜合
修正成長禮包中獎勵的特供鬼人葯，疊加使用后，剩餘時間顯示不正確的問題（實際存在時間正常）。
修正天賦書的狩魂點補償時，需要小退遊戲才能看到正確數量的屬性點的問題。
優化隨機匹配，當大量獵人登記隨機狩獵時，可以比之前更快的匹配成功。
修正主線狩獵場中，賞金招募券無法正常使用的問題。
新手流程中的移動教學、飛艇動畫、素材使用引導進行優化調整。
武器
斬斧
修正劍形態且有貓車守護的狀態下被浮岳龍吸入，落地後會卡住的問題。
斬斧平衡性調整，適當增加了招式[屬性解放]和奧義[劍斧無雙斬]的傷害值。
斬斧操作優化調整，奧義[劍斧無雙斬]、奧義[拖刀變型斬]、[屬性解放]釋放后都可銜接普通迴避、緊急迴避，緊急迴避·臨戰。
雙刀
修正鬼人亂舞進入鬼人化瞬間被怪物打斷時，鬼人槽的界面顯示不正確的問題。
怪物
以下怪物進行平衡性調整：
電甲蟲、金獅子、御五相血量適當下調；
劍極狼、鋼龍、荒厄龍、熔岩龍、鎧龍、金獅子、御五相、銹鋼龍、雷狼龍的攻擊力適當下調。
雷狼龍的招式[雷王召引]將只在獵團之證模式中出現。
修正武器試練中的雷狼龍有概率會卡住的問題。
任務
修正主線<混沌之血>任務完成時，低概率因為背包滿而無法獲得任務道具，導致後續主線無法交付的問題。
裝備與技能
修正初心者獵裝，使用裝備直升券時，出現需求角色等級大於裝備等級的問題。
獵人教官
修正教官模式下，錯誤的自動使用素材增幅券的問題。
《怪物獵人OL》運營團隊
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