冰結師又被稱為冰受，一直是我非常喜歡的職業，在國服即將更新的版本中，冰結師有了不少的加強。所以小編就想著是時候給大家安利一波小冰受了，針對裝備的選擇和搭配今天就不說了，每個人都有不同的玩法，今天說的主要內容是冰結師的BUFF換裝。

一丶為什麼要堆寒冰之境？

上圖即為寒冰之境的技能描述，可以看到技能的主要效果是減少敵人冰屬性抗性以及增加自身的冰屬性強化值。這是冰結師最重要的BUFF技能，隨著等級的提升，減少的冰屬性抗性及冰屬性強化值效果也會提升，所以解釋了我們為什麼要堆寒冰之境。而寒冰之境是有等級上限的，最高只能堆到20級，下面就給大家介紹堆到20級寒冰之境的方法。

二、如何堆寒冰之境？

寒冰之境技能本身是有10級的基礎的，所以我們堆技能等級的時候實際上只需要再增加10級即可。而寒冰之境技能等級實際上是非常容易堆，只要通過合適的裝備進行搭配即可，而且堆的方式也並不固定，這裏就給大家介紹1種比較簡單且不需要太多氪金的方式。

1、好鬥者的常用獸皮胸甲+1級

PCK上衣可以使用600個鬥獸場印章進行兌換，屬性非常強力，全職業30級技能+1，剛好對寒冰之技能有加成。另外還有武動之魂上衣，20-45級能全部+2，但是做出來需要的周期太長。

2、80級聖物4件套+2級

上衣有了PKC上衣，其餘4個部位可以選擇80級聖物套裝，4件套的效果針對寒冰之境技能有2級提升。

3、白色氣息左槽+1級

如何堆到20級寒冰之境？DNF冰結師BUFF換裝

可以在喬安的商店消耗2000個七彩轉移晶石進行兌換，關於七彩轉移晶石的獲得需要刷遺忘之地。這裡有個小技巧分享給大家，我們因為衝著七彩轉移晶石去的，所以並不需要通關全圖。直接打魔女BOSS區域，產出金色轉移晶石，之後跑到有個博士的房間，可以在他的商店裡利用金色兌換七彩轉移晶石，3個金色換1個七彩。如果你嫌麻煩，懶得刷遺忘之地，你也可以直接在拍賣行買轉移晶石袋，但是價格略貴而且考驗血統。

4、喵喵魔杖+2級

如何堆到20級寒冰之境？DNF冰結師BUFF換裝

這個魔杖可以在領主之塔進行兌換，不光加2級寒冰之境，還有1級的冰霜之徑提升，非常值得做1把。另外85的粉魔杖也可以加2級寒冰之境，只是相對來說沒有冰霜之徑的加成了，可以自行選擇。

5、氪金選項

如何堆到20級寒冰之境？DNF冰結師BUFF換裝

這一部分就是較為氪金的部分了，時裝上衣可以選擇寒冰之境技能，國慶光環1-30級技能加1級，帶寶珠的稱號加1級，寵物可以加1級，這裏總共就是4級。加上前面的6級，20級寒冰之境妥妥的。

6、冰天雪隱3件套

如何堆到20級寒冰之境？DNF冰結師BUFF換裝

最後一個也是非常重要的一個，推薦搭配冰結師E2套裝冰天雪隱3件套，套裝效果為寒冰之境冰屬性強化+8。因為防具的位置我們已經都利用完了，所以冰天雪隱套裝需要3件首飾，配合之前所說的那些裝備進行換裝。

冰結師的寒冰之境的BUFF換裝就介紹到這裏了，大家看完是不是覺得非常簡單？實際上堆寒冰之境BUFF的方式還有很多種，大家可以自行發掘，只要堆滿20級就行了。