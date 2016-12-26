王者榮耀體驗服全新四大機制上線，參與對戰獲得體驗幣和體驗服積分換皮膚銘文頭像框、體驗服繼承正式服段位還有更加嚴格的信譽積分制度，更嚴重的消極遊戲懲罰！今天就為大家解讀一下體驗服全新制度改版的具體內容！

但隨著版本的不斷迭代，現有體驗服也逐漸暴露出一些問題，如段位爬升困難、不認真打、掛機多、體驗環境不夠好、激勵不夠等情況。

為了給大家營造一個更好的遊戲環境，讓大家能夠在體驗服很好的參與體驗，我們將在12月22日對王者榮耀體驗服進行更新，引入新的體驗服機制，為正式服上線奠定一個良好的基礎。

新的核心機製為：

1。 體驗服玩家可以繼承正式服段位：以使體驗服玩家可以匹配到實力更相近的對手。

2。 新獎勵機制：引入體驗服積分機制：根據玩家在每局比賽中的表現，發放體驗積分，贏了加分/輸了扣分，表現越好分越高。體驗積分用於玩家在體驗服的積分排行榜，賽季結束后玩家將通過排行榜名次獲取豐厚獎勵。（排行榜功能將於12月27日開啟）

3。引入體驗幣機制：根據玩家在每局比賽中的表現，發放體驗幣，可以實時兌換獎勵併發放到正式服中。

4。新懲罰機制：對玩家採用嚴格管理方式，相對正式服，對在體驗服中玩家掛機、不活躍、不認真比賽等消極行為採用更加嚴厲的懲罰。

四大新機制，有獎有懲！對於積極用心在體驗服進行體驗的玩家進行更多福利的獎勵（老亞瑟聽說還有非賣永久皮膚獎勵哦~），對於消極怠慢的體驗服玩家進行更加嚴厲的懲罰。主要目的也是為了調動體驗服玩家的積極性，充分體驗體驗服更新內容，保證正式服以更高的質量上線。