幾天前我們報導過美國暴雪總部的座狼騎兵被員工玩壞了的新聞，近期台灣暴雪也沒閑著，他們緊跟總部步伐，直接拿25周年紀念的阿爾薩斯雕像開搞，也給巫妖王搭配上了聖誕的裝飾。

聖誕風狼騎：

聖誕節燈光配色的巫妖王：

聖誕版巫妖王，總之你們開心就好……o（╯□╰）o