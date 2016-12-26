台灣暴雪玩壞巨型阿爾薩斯雕像 聖誕版巫妖王莫名喜感北京新浪網 (2016-12-26 19:03)
幾天前我們報導過美國暴雪總部的座狼騎兵被員工玩壞了的新聞，近期台灣暴雪也沒閑著，他們緊跟總部步伐，直接拿25周年紀念的阿爾薩斯雕像開搞，也給巫妖王搭配上了聖誕的裝飾。
聖誕風狼騎：
聖誕節燈光配色的巫妖王：
聖誕版巫妖王，總之你們開心就好……o（╯□╰）o
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