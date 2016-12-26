（中央社台北26日電）中國社科院台灣研究所副所長朱衛東接受陸媒專訪談到兩岸關係時說，目前大陸並未完全關上大門，仍在做最大努力，等待總統蔡英文交出那份「未完成的答卷」，「球」還在蔡英文手中。



中新社日前在北京專訪中國社會科學院台灣研究所副所長、兩岸關係和平發展協同創新中心副主任朱衛東，今天刊出上述專訪內容。



朱衛東表示，美國總統當選人川普自今年12月以來已數次發表涉台言論，這是一個危險信號。如果中美關係與兩岸關係全面對抗的風險突然升高，屆時受害最重的還是台灣。



因此，他認為，2017年兩岸關係將充滿挑戰與變數，要遏阻兩岸關係出現「黑天鵝」事件的可能性。1051226