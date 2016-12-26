阪神虎隊明年球季已經鎖定火腿隊前陽岱鋼隊友中田翔，若他明年宣布行使自由球員權利，可能會出手搶人。

根據日媒《報知體育》報導，中田翔是大阪桐蔭高校畢業，在甲子園曾經有活躍表現，加上學長西岡剛也在阪神，讓他有更多選擇的空間。

而阪神虎隊今年已經拿到自由球員市場最佳外野手糸井嘉男，加上金本知憲總教練跟他都是廣島出身的球員，兩人也曾有在同一間健身中心訓練的一段故事。

中田翔今年年薪2億8000萬，但他本人不是很滿意，若以火腿年輕化政策，他明年提出自由球員權利的機率很高。