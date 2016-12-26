去產能執行不力 大陸2副省長遭問責中央社 (2016-12-26 18:42)
（中央社台北26日電）中國大陸兩家鋼鐵煤炭企業違反去產能政策，2名副省長因此遭記過、警告。大陸政府表示，在去產能工作中，一些地方嚴重失察、貫徹執行國家政策不力，透過這次處罰，要相關單位引以為戒。
中新社今天報導，中共中央政治局常委會22日聽取國務院關於江蘇華達鋼鐵有限公司和河北安豐鋼鐵有限公司違法違規行為調查處理工作的匯報後指出，以鋼鐵煤炭行業為重點推進去產能是深化供給側結構性改革的重要內容。
調查表示，目前江蘇省「地條鋼」企業數量眾多、分布範圍廣、存在時間長，但江蘇華達鋼鐵有限公司「頂風違法違規」生產銷售「地條鋼」，「性質惡劣，影響極壞」。
「地條鋼」通常指長度約1公尺20公分左右的條鋼坯，由於抗拉強度較難符合大陸國家標準，一般常出現品質不良等問題。
而河北安豐鋼鐵有限公司未批先建、邊批邊建鋼鐵項目，「屬於頂風違法違規、未批先建，性質惡劣，影響極壞，干擾了鋼鐵行業化解產能過剩工作」。
調查報告說，這兩起事件暴露出在去產能工作中，一些地方政府存在嚴重失察、貫徹執行國家政策不力、未按規定上報、行政效率低下等問題，必須舉一反三、引以為戒。
報導表示，中共中央、國務院決定對兩起事件進行嚴肅處理和嚴厲問責。責成江蘇、河北兩省政府向國務院作出深刻檢查，並給予江蘇省副省長馬秋林行政記過、河北省副省長張傑輝行政警告處分。
大陸國務院也將組織開展對煤炭、鋼鐵、水泥、玻璃等行業落後產能的專項督查和清理整頓。「要通過對兩起事件的查處，發揮負面典型警示教育作用，確保去產能和淘汰落後產能工作順利推進」。1051226
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