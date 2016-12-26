日期:12月25日，2016年「弘金地杯」廣東省陽光體育青少年網球排名賽總決賽在深圳（坪山）國際網球中心落下帷幕，經過三天的激烈角逐，兩個組別共七項比賽的冠軍及排名各有歸屬。

最終，獲得甲組男單冠軍的是李政，女單冠軍是肖羽淇，男雙冠軍組合為莫傑聰、楊子豪，女雙冠軍為何美鋒、楊倩，女單冠軍肖羽淇和男雙冠軍莫傑聰還合作獲得混雙的冠軍，成為名符其實的「雙冠王」；而在乙組方面，獲得男單冠軍的是鄧兆樺，女單冠軍則歸屬伊麗娜。

本次比賽由廣東省體育局主辦，廣東省青少年訓練競賽中心、坪山新區文體教育局聯合舉辦，代表了目前廣東省青少年比賽的最高水平。據裁判長奚峰介紹，本次青少年網球排名賽總決賽之前，分別在廣州、深圳和茂名舉辦了三站分站賽，只有三站積分領先的選手才有資格殺入在坪山進行的最後的總決賽。

經過三站分站賽的殘酷比拼，最終有男子55人，女子30人，共計85名選手獲得總決賽的參賽資格。總決賽共分為甲乙兩個組別，其中甲組為15-18歲參賽，下設男子單打，女子單打，男子雙打，女子雙打和混合雙打五個項目；而乙組則是14歲及其以下選手參賽，由於參賽選手年齡較小，因此只設有男女單打兩項比賽。

廣東省青少年訓練競賽中心競賽部部長呂璇在接受採訪時表示：「廣東省青少年網球排名賽是廣東省內青少年網球賽事中，級別和水平最高的賽事。相比起往屆賽事，今年在坪山舉辦的總決賽，參賽陣容和參賽水平無疑更強。我們也希望這項賽事，能夠為廣東省青少年網球運動的發展帶來更好的契機。」

據悉，「弘金地杯」青少年網球排名賽總決賽是今年金地系列賽的收官之作。從2016年的1月開始，一共有8站網球賽事，先後在坪山國際網球學校上演。其中包括了ATP挑戰賽、ITF國際女子巡迴賽、ITF國際青少年巡迴賽、NIKE杯分站賽以及中少杯等多項國內外最高水平的網球賽事。坪山新區文體教育局局長江國初在出席頒獎典禮的時候表示：「這一系列的賽事的舉辦，無論對於群眾體育也好，競技體育也好，都有很大的推動作用。」

作為賽事協辦方的弘金地體育賽事運營公司副總經理王暉表示：「今年的是深圳坪山首次舉辦廣東省的青少年網球排名賽的總決賽，這項賽事的加入，無疑令整個坪山-金地系列賽的辦賽體系更加合理完整。我們也希望通過舉辦這樣的賽事，為不同年齡組的選手提供一個相互學習、交流、進步的平台。」

2016年「弘金地杯」廣東省陽光體育青少年網球排名賽，是由廣東省青少年訓練競賽中心和廣東省青少年體育聯合會共同承辦，坪山新區文體教育局、廣州達奧商務諮詢有限公司、深圳市弘金地體育產業有限公司、尤尼克斯聯合為您榮譽呈現。