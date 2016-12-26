盼死而復生 英未來主義者計畫割頭冷凍中央社 (2016-12-26 18:26)
（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國1名負責掌管全球最大冷凍保存設施的「未來主義者」曾將自己比作達文西（Leonardo da Vinci），他說，科學進步到讓保存的遺體能在死後復活，只是時間早晚的問題。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，在布里斯托（Bristol）出生的摩爾博士（Dr Max More）畢業於牛津大學（Oxford University），他透露，未來只打算保存自己的頭部，因為「身體其他部位可以替換」。
摩爾博士是亞利桑那州斯科斯岱（Scottsdale）阿爾科生命延續基金會（Alcor Life Extension Foundation）的董事長兼執行長；這處設施從1982年開始保存遺體。
摩爾博士今年稍早表示：「經營冷凍保存機構是獨特的工作。」
他說：「不可能明確指出我們能讓人死而復生的日期…這可能花上數十年甚至1世紀。」
摩爾博士說：「我們就像達文西，他能設計出（機械）翅膀和直升機，但在當時，他並沒有建造它們的工具。」
他還說：「當然，我們正在研發能夠減少冷凍保存造成遺體損壞的技術，但我們現在還不完全清楚應該如何扭轉這個過程。」
摩爾博士對冷凍保存的迷戀始於1972，當時，他看見兒童科幻電視節目Time Slip中的角色被冰封。
他說：「那年我16歲，我對生命延續很有興趣，不光是促進健康，而是將生命期限延續至最大值。」
摩爾博士說：「我確實認為，這將成為未來常見的做法。」（譯者：中央社劉文瑜）1051226
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