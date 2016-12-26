稿件來源：顏強 微信公眾號

我每天都會下載各種歐美體育的播客，開車或者跑步的時候，聽聽這些同行是如何報導體育、評論體育的。最近這兩周，中國足球、 尤其中超聯賽，成為了許多播客中的熱詞。

而每一段報導和分析，都讓人聽了不爽：你會對歐美人語氣中那種輕蔑、鄙夷、嘲弄和蔑視，十分不爽。可是還不知道如何去還擊。

和孫繼海成為朋友后，我很少再寫關於他的文字。不過去年習大大訪英期間，孫繼海入選英格蘭足球名人堂，一位熟識的英國媒體朋友，在推特上嘲弄挖苦這一新聞，我翻牆爬上推特，和這位前《獨立報》的首席足球記者辯論了一番。就是因為不爽。對方並沒有太鄙夷孫繼海，只是說孫繼海不夠資格進入名人堂。我的還擊，也只能針對英格蘭足總的政治正確。

然而這幾天聽到BBC、ESPN、sky以及Guardian各種廣播節目里的嘲弄，除了不爽，我不知道該如何回應。難道開口就說：「對啊，我們就是有錢！怎麼著吧！」那是耍無賴。

因為中超俱樂部確實為奧斯卡支付了超額轉會費——是否6000萬英鎊，我不知道上海上港是否已經確認，薪資風傳的是40萬英鎊的周薪。

還有更大牌的特維斯。最早的消息傳出，說特維斯將從上海申花，得到兩年7500萬英鎊的薪資。後來又有消息說，特維斯大概61.5萬英鎊周薪。這些數字傳來傳去，都用英鎊為貨幣單位，可見英國媒體沒少在其中各種搗鼓。然而哪怕是經紀人和球員在有意主動散播信息，信源最終還是要追溯到中超俱樂部。

人傻錢多速來。所有的歐美報導和評論，歸結起來就是這六字真言。二十年前看甲a報導時，讀過這六字，覺得好笑。如今再想起，覺得無力的可悲。

幾次錄製《超級顏論》時，和各位業內高賢談到中超俱樂部如是投入外援的話題，大家都是無奈無力，甚至覺得無趣。蘇東大哥直接和我說，他想起這類話題就心情惡劣。如今聽歐美同行評述，我感受相同。

這或許是做體育行業最好的時代，卻也可能是最壞的時代。中國經濟階段性強大了，至少購買力增強了，許多問題的表面化解決，都能用花錢的方式。然而核心性的挑戰，還是中國足球的進步。

巴西和阿根廷的足球驕傲，從來不是以有多少錢可花為標尺。六十年前，哥倫比亞也有過一段揮擲萬金的足球歲月，迪斯蒂法諾以及曼聯名將都逐利而去，但這種花錢聘請最好外援的做法，不能真正推動一國足球進步，甚至這種做法本身是不可持續的。

瞎子也能看明白這樣的景象。可中超俱樂部都在前仆後繼地往裡跳。上海需要一個冠軍……上海永遠需要冠軍，北京還永遠爭第一呢，但足球的整體發展，必須在吸納更多投資的同時，有整體規劃和約束。

五年之後，這樣的投資會結出什麼果實？肯定會有更多家長鼓勵孩子踢球，因為踢好球是有利可圖的，但奧斯卡和特維斯們，帶著中超薪資離去，他們會給中國足球留下什麼？幾個亞冠冠軍？中國國家隊，在很長的將來，依然這些折墮。千萬乃至億萬富翁的折墮。

職業足球和青訓無關，職業俱樂部不用對青訓負責。我也曾經認同這樣足球行業內的角色區分，然而在更大的範圍內，行業環環相扣。脫鉤了的中國足協，或者更高規模的改革聯席小組，不能再袖手旁觀了。