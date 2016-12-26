中信兄弟內野手「恰恰」彭政閔雖然還沒確定未來是否會留在原球團，但他已下定決心明年要前往美國進行自主訓練，據了解，恰恰會前往美國芝加哥進行訓練，希望明年有機會再拚200轟。

對於明年年薪有望上看百萬，恰恰先說：「我哪安知(台語)？」認為這就交給經紀公司去處理，他並不清楚，不過他認為自己還可以打，所以中信兄弟也可能傾向給他複數年約。

恰恰自2001年起加入兄弟象隊，每年打擊率都3成，至今還是中職第一人，今年他打擊率3成41，8轟，67打點。

而他生涯累積182轟，1764支安打，967分打點，都有機會在近年達成。