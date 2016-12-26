20161226，星期一，歡迎接收陸慧明免費推薦。

昨天足球比賽只有1場，沒法串，那場選到彩蛋里，對了。籃球比賽1紅1黑，串起來效果等於零。

今日任九64元單如下：

04 萊切城13

06 斯旺西10

07 赫爾城01

08 巴恩斯3

09 哈德斯3

10 伊普斯10

11 普雷斯1

12 雷丁01

14 狼隊3

放棄的比賽里，阿森納、切爾西、曼聯，到底哪兩支隊伍出冷？感覺比較不好分析，索性不要了。我最大的判斷，是領頭羊切爾西可能要出問題。

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