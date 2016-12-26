陸慧明任九：萊斯特不敗 狼隊單3穩膽北京新浪網 (2016-12-26 18:02)
陸慧明任九火線
20161226，星期一，歡迎接收陸慧明免費推薦。
昨天足球比賽只有1場，沒法串，那場選到彩蛋里，對了。籃球比賽1紅1黑，串起來效果等於零。
今日任九64元單如下：
04 萊切城13
06 斯旺西10
07 赫爾城01
08 巴恩斯3
09 哈德斯3
10 伊普斯10
11 普雷斯1
12 雷丁01
14 狼隊3
放棄的比賽里，阿森納、切爾西、曼聯，到底哪兩支隊伍出冷？感覺比較不好分析，索性不要了。我最大的判斷，是領頭羊切爾西可能要出問題。
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