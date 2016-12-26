2016年斯諾克賽程已經全部結束，每一年斯諾克球壇都可以看成是一部精彩的大戲，每一部大戲總有贏家和輸家。今年斯諾克球壇誰是最大贏家，整體格局如何？這些自然成為年末總結時熱議的話題。不過2016年斯諾克最轟動的場面莫過於台聯公佈16-17賽季賽程表，19站排名賽，超過1000萬英鎊單賽季獎金數，賽事數量和獎金都開創了歷史之最。

2016年，奧沙利文出勤率大大增加，總共報名參加了14站比賽（11站大型排名賽，3站邀請賽），參賽數量比去年多出一倍，排名賽方面，奧沙利文贏得威爾士賽冠軍、歐洲大師賽和英錦賽亞軍。三站邀請賽火箭全部打入決賽，收穫了倫敦大師賽冠軍，追平了亨德利大師賽6冠紀錄。全年羅尼收穫2冠4亞，雖然2016年並不是奧沙利文24年職業生涯中表現最出眾的一年，但在70後集團中，奧沙利文的表現無疑最出彩。

希金斯2016年最高光的場景無疑是在10月底和11月初，巫師接連贏得中錦賽和冠中冠兩站邀請賽冠軍，而在排名賽希金斯只取得了蘇格蘭賽亞軍，雖然整體戰績略遜於去年，但巫師腰包明年比去年鼓了不少，因為光兩站邀請賽冠軍希金斯就收穫了30萬英鎊，而巫師去年贏得3站排名賽冠軍，加起來只拿到22.25萬英鎊。

不過對於75雙雄而言，2016年最大遺憾莫過於二人在排名賽冠軍數量上都沒能完成對老球王的超越，只能留待2017年去完成。雖然二人都已年過40大關，但競爭力依舊不減，相信超越戴維斯28冠只是時間問題。

雖然75雙雄在2016年都取得了不錯的成績，但有一名球手的鋒芒卻完全蓋過了希金斯和奧沙利文——世界第一馬克-塞爾比。2016年成為塞爾比職業生涯最輝煌的一年，萊切斯特小醜成為歷史上首位在同一年包攬世錦賽、國錦賽、英錦賽三個重量級排名賽的球手，算上8月份的保羅-亨特精英賽冠軍，塞爾比成為了既史蒂夫-戴維斯（1984，1987，1988），亨德利（1990，1993），丁俊暉（2013）之後第四位在1年內拿到4個排名賽冠軍的球手，算上年初贏得的歐巡賽波蘭站冠軍，塞爾比全年取得了5冠1亞的好成績，當之無愧成為了2016年的MVP。

從2011年9月首次登上世界第一起，塞爾比在世界第一寶座上停留的時間已經達到200周，超過希金斯197周排名史上第5位。而目前的獎金排名榜，塞爾比領先的優勢巨大，極有可能在明年完成連續6個賽季榮登年終世界第一寶座。雖然不能就此判定斯諾克進入塞爾比時代，但過去幾個賽季塞爾比的表現配得上80后第一人的稱號。

特魯姆普和丁俊暉則擺脫了2015年低迷的表現，前者贏得了中國公開賽、歐洲大師賽兩站排名賽冠軍和英格蘭賽亞軍，邀請賽收穫冠軍聯賽冠軍，全年贏得3冠一亞；丁俊暉則在9月接連贏得泰國6紅球和上海大師賽冠軍，在國錦賽和世錦賽成功打入了決賽，全年2冠2亞，85后雙雄表現相比75雙雄並不落下風。其他80后名將——羅伯遜，墨菲和艾倫在2016年都有排名賽進賬，而馬奎爾和去年一樣糟糕，沒有任何冠軍入賬，排名跌出了20開外，這位曾經被奧沙利文譽為未來斯諾克統治者的球手恐就此沉淪。

2016年有4位球手（古爾德，邁克吉爾，梁文博，馬克金）實現了職業生涯排名賽冠軍零的突破，這和世界台聯近幾年大副增加排名賽不無關係。2017年斯諾克賽事數量比2016年還會有所上升，台聯的目標是希望給更多的球手創造更多的比賽機會，不少頂尖好手為了能更好休息與調整，會選擇性放棄某些比賽，他們的缺席或者階段性低迷也給了一些低排名的球手證明自己的機會，或許明年冠軍榜單中還會出現更多新面孔。（韓悅天）