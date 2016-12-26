女團DIA舉辦記者見面會 白裙造型清純活潑Wow!NEWS新聞網 (2016-12-26 15:29)
bnt新聞訊 24日下午，韓國女子組合DIA在首爾廣津區廣壯洞YES24舉行官方粉絲俱樂部AID的創立儀式以及首次演唱會記者見面會。 吳婧怡/文 金致允/圖
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