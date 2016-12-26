AOA反轉預告公開 將攜雙主打歌回歸Wow!NEWS新聞網 (2016-12-26 15:29)
bnt新聞訊 韓國女子組合AOA將攜雙主打歌回歸。
26日，AOA所屬經紀公司通過官方平臺公開了正規一輯「ANGEL’S KNOCK」的Launching Film「ANOTHER ME」，預示AOA將攜雙主打歌展開活動。在公開的預告中，身穿白色和黑色兩種造型的雪炫身處夢幻的背景音樂中，展現了完全相反的魅力，神秘氛圍引發了眾粉絲的好奇。此外，在視頻最後出現的“Double Title Excuse Me VS Bing Bing 2017.01.02”字幕也吸引了眾人的視線。
另外，將於2017年1月2日攜正規一輯回歸的AOA將於27日公開“AOA VS AOA #1”預告。 吳婧怡/文 FNC娛樂/圖
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