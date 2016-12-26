



bnt新聞訊 26日，韓國YG娛樂通過官方平臺公開了樂童音樂家的音樂短片「思春記：冬與春之間」角色海報。





在公開的李秀賢個人角色海報中，“因為哥哥長得醜，樂童迎來了最大的危機”的歌詞令人感受到了兩兄妹之間的矛盾，也引發了眾人對音樂短片的內容好奇不已。樂童音樂家將於12月28日通過“思春記劇場”首次試映，並於2017年1月1日下午1點（韓國時間）通過Naver V Live率先公開。





另外，樂童音樂家將於1月3日發行新專輯「思春記（下）」。 吳婧怡/文 YG娛樂/圖





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