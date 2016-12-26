樂童音樂家音樂短片角色海報公開Wow!NEWS新聞網 (2016-12-26 15:30)
bnt新聞訊 26日，韓國YG娛樂通過官方平臺公開了樂童音樂家的音樂短片「思春記：冬與春之間」角色海報。
在公開的李秀賢個人角色海報中，“因為哥哥長得醜，樂童迎來了最大的危機”的歌詞令人感受到了兩兄妹之間的矛盾，也引發了眾人對音樂短片的內容好奇不已。樂童音樂家將於12月28日通過“思春記劇場”首次試映，並於2017年1月1日下午1點（韓國時間）通過Naver V Live率先公開。
另外，樂童音樂家將於1月3日發行新專輯「思春記（下）」。 吳婧怡/文 YG娛樂/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
adidas 梅西．adidas L．adidas 背包．ADIDAS 鞋袋．adidas ZX750．Adidas CC FRESH．adidas 慢跑鞋．adidas nba．ADIDAS element．adidas 滾珠．adidas 短T．Adidas 懶人鞋．Adidas 皮包．Adidas bra．手錶 adidas．adidas M63455．ADIDAS NEO．ADIDAS CLASS．Adidas 緊身．ADIDAS SMITH．adidas POLO 衫．adidas 網球．Adidas 洞洞鞋．ADIDAS m18721．adidas 毛巾．貝殼 adidas．adidas 麂皮．adidas 後背包．ADIDAS SUPERSTAR II．adidas 板鞋
- HAPPYHOME 寶格麗5.2尺書櫃UZ6-258-5
- 【TISSOT】QUICKSTER 計時腕錶-珍珠貝x白/42mm(T0954173711
- 【Valentino范倫鐵諾】手感雕刻珍珠貝山茶花造型腕錶
- 【STAR】時代 永恆時光時尚腕錶(9T1407-131D-R)
- ICHE 衣哲 胸前荷葉多層次洋裝
- 【epos】經典光輝機械腕錶-銀x金框/40mm(3411.131.24.18.25
- 【CITIZEN】PAIR系列 光動能時尚女錶(金x咖皮/FE1083-02A)
- Longines Heritage Diver 1967復刻潛水機械錶-黑x紅圈/42mm
- BROOKS 女 Glycerin 14 (1202171B478)
- Intel 600P 512G M.2 SSD 固態硬碟
拍戲竟學「這些」 沈建宏靠「它」對付女友【NOWnews今日新聞】
袁惟仁載巨乳妹回家 陸元琪自諷「我胸部太小不夠看」【NOWnews今日新聞】
李準基為《步步驚心 麗》甩肉15公斤 姜河那等等帥哥互飆演技【Wow!NEWS新聞網】
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
不怕老婆「冰的」 品冠偕陳曉東貼熱褲辣妹【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》