



bnt新聞訊 韓國女子二重唱組合臉紅的思春期將為KBS電視臺新劇「花郎」獻唱第三首OST。







繼歌手韓東根、組合防彈少年團成員V和Jin後，臉紅的思春期成為了「花郎」OST的第三位主人公。臉紅的思春期演唱的OST「Dream」由「花郎」的音樂導演，也是通過「花樣男子」「主君的太陽」等電視劇呈現了多首熱門歌曲的作曲家吳俊成打造，臉紅的思春期清新的嗓音將展現出劇中一點紅阿盧（高雅拉 飾）的心境，令人期待。





另外，臉紅的思春期演唱的OST「Dream」將於今晚子夜（韓國時間）通過各大音源網站公開。 吳婧怡/文 「花郎」文化產業專門公司、Oh！Boy Project/圖

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