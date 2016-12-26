



bnt新聞訊 韓國演員朴海鎮在聖誕節連休期間為JTBC電視臺新劇「MAN x MAN」劇組準備了特別的禮物，令冬日的拍攝現場溫暖如春。







朴海鎮不僅為劇組工作人員們準備了餐車和外套，還分發了粉絲們準備的自己與《MAN x MAN》李昌民PD一起出鏡的12種聖誕節貼紙。而在年末之前，朴海鎮還將向工作人員們分發消防員日歷，傳遞溫暖。據悉，朴海鎮的粉絲們為了支援不分白天黑夜辛苦忙碌的消防員們而自發共同購買了日歷，朴海鎮得知這一消息後便購買了大量的日歷，與粉絲們一起獻出了一份愛心。





另外，電視劇「MAN x MAN」將於明年上半年播出。 吳婧怡/文 Mountain Movement娛樂/圖

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