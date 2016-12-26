朴海鎮應援「MAN x MAN」劇組 溫暖愛心融化冬日寒冷Wow!NEWS新聞網 (2016-12-26 15:31)
bnt新聞訊 韓國演員朴海鎮在聖誕節連休期間為JTBC電視臺新劇「MAN x MAN」劇組準備了特別的禮物，令冬日的拍攝現場溫暖如春。
朴海鎮不僅為劇組工作人員們準備了餐車和外套，還分發了粉絲們準備的自己與《MAN x MAN》李昌民PD一起出鏡的12種聖誕節貼紙。而在年末之前，朴海鎮還將向工作人員們分發消防員日歷，傳遞溫暖。據悉，朴海鎮的粉絲們為了支援不分白天黑夜辛苦忙碌的消防員們而自發共同購買了日歷，朴海鎮得知這一消息後便購買了大量的日歷，與粉絲們一起獻出了一份愛心。
另外，電視劇「MAN x MAN」將於明年上半年播出。 吳婧怡/文 Mountain Movement娛樂/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
adidas 梅西．adidas L．adidas 背包．ADIDAS 鞋袋．adidas ZX750．Adidas CC FRESH．adidas 慢跑鞋．adidas nba．ADIDAS element．adidas 滾珠．adidas 短T．Adidas 懶人鞋．Adidas 皮包．Adidas bra．手錶 adidas．adidas M63455．ADIDAS NEO．ADIDAS CLASS．Adidas 緊身．ADIDAS SMITH．adidas POLO 衫．adidas 網球．Adidas 洞洞鞋．ADIDAS m18721．adidas 毛巾．貝殼 adidas．adidas 麂皮．adidas 後背包．ADIDAS SUPERSTAR II．adidas 板鞋
- 【LOVME】城市簡約風婉錶-IP玫x咖啡帶/38mm(VL0012B-4C-241
- 【ZOOM】FLOATING 城市旅行設計腕錶(駝色/43mm)
- Alesai 艾尼希亞鑽石 18-21分 完美求婚鑽戒
- FUJIFILM XF56mm F1.2 R APD 望遠定焦鏡(公司貨)
- effie繽紛舒適 真皮編織尖楦低跟鞋(茶)
- YKSHOUSE-景川二人座皮沙發-獨立筒版(三色可選)
- 【MARNI】鏤空打孔手提/肩揹包(黑色VGMPH18A02-00N99-BLK)
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨翡翠手鐲(實物實拍 G7-9104)
- 【DECO X MASSA-G】純愛 玫瑰金墬搭配X1mini超合金鍺鈦項鍊
- 【SUMMER 寶石】天然緬甸A貨冰糯春帶彩翡翠如意項鍊(實物實
拍戲竟學「這些」 沈建宏靠「它」對付女友【NOWnews今日新聞】
袁惟仁載巨乳妹回家 陸元琪自諷「我胸部太小不夠看」【NOWnews今日新聞】
李準基為《步步驚心 麗》甩肉15公斤 姜河那等等帥哥互飆演技【Wow!NEWS新聞網】
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
不怕老婆「冰的」 品冠偕陳曉東貼熱褲辣妹【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》