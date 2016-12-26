



bnt新聞訊 26日，韓國女子組合April通過官方平臺公開了迷你三輯「Prelude」的個人預告照。







公開的照片中，彩暻、采媛、娜恩、睿娜、Rachel、真率六名成員站在充滿了肥皂泡泡的夢幻空間中，身穿純白喇叭袖上衣搭配百褶裙，微妙的表情和氛圍吸引視線。相關人員對此表示“April此次會通過新專輯努力令更多的人產生共鳴”，更加成熟的一面令粉絲期待不已。





另外，April將於2017年1月4日公開新專輯，並在首爾奧林匹克公園K藝術大廳舉行showcase。 吳婧怡/文 DSP Media/圖

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