神話完整體出擊「一周的偶像」 明年1月中旬播出Wow!NEWS新聞網 (2016-12-26 15:32)
bnt新聞訊 韓國男子組合神話將以完整體出演MBC every1綜藝節目「一周的偶像」。
26日，「一周的偶像」方面表示“將於明年1月回歸的神話確定出演「一周的偶像」”。此前，申彗星和Andy在2月出演該節目時就承諾過將會以完整體形式出演，此次曾在各種綜藝節目中展現了獨特藝能感的神話全體成員們將履行承諾，令觀眾期待不已。
另外，「一周的偶像」神話篇將於2017年1月中旬播出。 吳婧怡/文 SHINHWA COMPANY/圖
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