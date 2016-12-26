



bnt新聞訊 說到時下最具人氣的韓國女星，其中定少不了润娥、秀智、雪炫等人的登場。三位除了都是大勢女團的核心人物外，在電視劇領域中也都取得了不菲的成績。





要說三位女星的魅力，就不得不提到她們的美貌。值得一提的是，她們每一次新的穿搭與美妝都會成為了時尚的指向標。今天就來講解她們三位的美妝，教你打造時下最火的韓妝。





>> 润娥

作為少女時代的“顏值擔當”，润娥自出道起就備受矚目。充滿清純美的外貌加上爽朗的性感，令她的人氣居高不下。





润娥於近日出席某現場活動時打造的珊瑚美妝引起了女性們極大的關註，這種能活用在日常妝容中的美妝方法，值得借鑒、學習。首先將珊瑚色系的無亮片眼影大面積地塗抹在上眼皮上，再使用眼線筆將內眼線及睫毛處的眼線細致填滿，接下來使用有隱隱珠光的眼影塗抹在臥蠶處眼妝部分就完成了。最後使用與眼妝相同的色系，打造出能提升妝容生氣的的腮紅及唇妝即可。





>> 秀智

譽有“國民初戀”之稱的秀智，雖作為女團成員出道，但在電影及電視劇中的表現都可圈可點。越來越美的外貌，令她愛情與事業雙豐收。





若想效仿秀智的妝容，那麼首先要在打造底妝上下功夫。為了能打造出無瑕且充滿自然光澤的底妝，建議在上粉底前首先使用隔離霜，不但能提亮膚色、令底妝更無瑕，同時還有令底妝持久、服帖的功效。最後再打造出色系相同的腮紅及唇妝，能令妝容更顯生機，展現出少女般的靈動氣質。





>> 雪炫

擁有“魔鬼身材”的雪炫，是新生代女星中最受矚目的一位。尤其是她那古銅色的膚色，令她的形象更顯健康與活力。





為了迎合自身膚色的特點，雪炫在打造美妝時會使用棕色系列的眼影，令雙眸更顯深邃。除了在唇妝處打造出亮點令妝容更有看點外，她會活用高光產品，令五官更顯立體。

01 魅可（MAC）Lip Stick – Coral Bliss







02 CATALINA GEO亮麗修飾底霜（CATALINA GEO Color Capsule Make Up Base）





03 芭比波朗（BOBBI BROWN）Brightening Brick Pink





04 貝玲妃（BENEFIT）High Beam





尹智慧 鄭文蘭/文 LAMY/CATALINA GEO，MAC，BOBBI BROWN，BENEFIT，bnt新聞DB/圖

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