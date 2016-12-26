



bnt新聞訊 2016年夏季里最火的韓妝要數“果汁美妝”了。可賦予面部勃勃生機，並令形象看起來更加年輕有朝氣的果汁美妝也同樣適用於冬季。





韓國女星雪莉、Joy、娜妍打造出的果汁美妝更是展現出了無比的清新魅力。下面就為你詳細解說三位女星的美妝，助你也能打造出如她們般的完美妝容。





>> 雪莉

擁有白皙好膚質的雪莉十分適合果汁美妝。在她那白皙無瑕的肌膚上點綴上粉色或是珊瑚色，便能令整個妝容充滿生機。





雖然雪莉天生的膚色就十分白皙，但她還是十分重視美白護膚。除了每日攝取充足量的水，助排出體內堆積的毒素外。堅持使用以維他命成分為主要成分的面膜產品，是她美白護膚的秘訣。





>> Joy

Joy擁有圓圓的娃娃臉，令她有著如同鄰家妹妹般的可愛形象。肌膚白皙又水嫩、眼睛卻總是水亮又無辜，令她成為了無數男心中的最佳理想型。





為了凸顯少女氣質，在打造美妝時建議在唇妝處點綴上亮點。可選擇櫻桃紅色系的唇妝品，打造出可令形象更顯生機的咬唇妝。但在幹燥的冬季里，建議首先塗抹潤唇膏後在上唇妝。





>> 娜妍

女團成員娜妍有著一張可愛娃娃臉，飽滿的肌膚狀態令她何時都顯得活力十足。尤其是她的那雙水汪汪的大眼睛，更是令她有純真的魅力。





若想打造出如娜妍般的有神雙眼，可首先使用棕色質地細膩、無亮片的眼影為眼部打底，之後再使用眼線筆勾畫出精細的眼線，尤其在眼尾部分以下降的方式勾畫，能打造出更顯“無辜”感的可愛眼妝。

01 Dr. Myers Ampoule Point Mask







02 芭比波朗（BOBBI BROWN）Lip Balm





03 羅拉瑪斯亞（LAURA MERCIER）Matte Eye Color





04 魅可（MAC）Rebeleyes Gel Liner





尹智慧 鄭文蘭/文 Dr Myer's，BOBBI BROWN，LAURA MERCIER，MAC，bnt新聞DB/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』