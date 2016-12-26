澎恰恰與許效舜『鐵獅亮光樂團』獨家跨年表演 Matzka 新曲台中跨年搶先聽Wow!NEWS新聞網 (2016-12-26 17:38)
「2017花Young台中跨年晚會台中場」將邀請眾多表演嘉賓獨家演出，由澎恰恰與許效舜組成的『鐵獅亮光樂團』延續「鐵獅玉玲瓏」的搞笑逗唱，以樂團組合方式，加入音樂為表演帶來更多可能性。澎恰恰說：「我們是”樂”團，快樂的樂，目的就是為大家帶來快樂。」而這也是組團兩年多後第一次踏上跨年晚會舞台，今年唯一一場跨年表演選擇台中場，澎恰恰提到：「台中就是他第二個故鄉阿。」許效舜則在旁笑說：「他去到哪都說是第二個故鄉。」因為兩位都喜歡台中的環境、氣候，一致認為退休後選擇移居的地方就是台中，這次將帶著他們精彩的表演到台中跨年。
當問到彩排內容時，許效舜則說：「我們不需要彩排，因為即使彩排，也不一定一樣。」演出內容方面則是歌曲曲目固定，其他表演內容則要看現場才會知道，跨年晚會當天將會看到兩位的機智臨場反應及各種說學逗唱。
台中場另一組特別來賓則是曾獲得金曲最佳樂團的原住民歌手Matzka，將以單飛形式帶來耳熟能詳的歌曲外，Matzka透露會在跨年夜演唱自己新專輯的歌曲！希望來現場跨年的朋友能跟著他的音樂一起搖擺，嗨翻全場！開開心心的迎接新的一年。
相隔一年準備再度出輯的Matzka這段時間一直都在寫歌。預計在明年夏天發行新專輯的Matzka，在跨年結束後會繼續閉關寫歌，並控制飲食希望能以更好的體態在眾人前亮相。
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