



近期在忙於新專輯宣傳的田亞霍，今天抽暇參觀皮克斯30周年影展，他表示小時候很愛看皮克斯的動畫，像是"蟲蟲危機"、"怪獸電力公司"、"超人特攻隊"等，他說：｢印象中"蟲蟲危機"看了超過十次，主角一開始沒有被認同，後來帶著大家一起共同完成的一件事，覺得很感動。一開始有很多酸民不喜歡我，一直到現在，現在很努力去做。」



田亞霍也覺得自己的個性很像"怪獸電力公司"的毛怪，他笑說：｢因為大家一開始看到我的印象感覺壞壞的，就跟看到毛怪的感覺一樣，但其實心地很善良的！」，對於看電影，田亞霍說他不是那種新片一上一定要看院線片的人，他笑說：｢因為自己比較懶，比較愛待家看電影。」，問及女朋友不會要求他去上電影院約會嗎？他笑說：｢歷任女朋友都跟我一樣不愛電影院約會，我們常常窩在家看片！」

此外，昨天在台中舉辦簽唱會的田亞霍，吸引了超過700位的粉絲到場支持，並且現場演唱新歌與粉絲共度耶誕節；許多粉絲都紛紛送他耶誕禮物，包括卡片、玩偶、食物等等，田亞霍總共扛了五大箱禮物回台北，他笑說：｢很開心收到粉絲禮物，不過我都請他們不要破費，來支持就是最好的禮物。」

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』