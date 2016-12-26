唐振剛、周厚安譜同志形婚 周華建對兒耳提面命：愛要專一Wow!NEWS新聞網 (2016-12-26 17:59)
同志議題最近成了沸沸揚揚的焦點，讓台灣的同志運動躍昇國際能見度。十多年來，周美玲導演善於以影視來為同志抒情，自充滿詩意的《私角落》紀錄片開始，繼拍攝同志三部曲《豔光四射歌舞團》、《刺青》、《漂浪青春》後，2016年再次籌備了【六城彩虹】同志影像推動計畫，預計以兩年的時間攝製六部電視電影訴求同志平權。由夢田文創、三映電影出品，周美玲編導的同志形婚故事《還是一家人》搶先拍攝，其中男男伴侶由唐振剛（小剛）、周厚安兩位男星領軍，透過由王琄飾演的男方母親發現兒女同志情事的衝突，譜出2017年同志形婚的亮點。
夢田文創長期扶植創作創業人才，兩年前成立「storylab文創產業實驗室」給予創作者支持，包括導演廖哲毅的劇場實驗舞台「釵」、故事工廠導演黃致凱的跨業舞台劇「男言之隠」、專欄作家「人渣文本」周偉航的文本故事創作，還包括了導演周美玲執導的【六城彩虹】同志影像計畫，除了被導演的創作理念打動以外，盼能透過影像力量讓性別平權議題被看見。
今（26）日婚姻平權法案送立法院排審，面對婚姻平權議題，唐振剛是基督徒，卻持「包容」觀點，直呼：「同志族群更需要先被愛。」又說：「大家都把愛綁架了，大部份的人不了解自己去支持什麼。只要先學去愛，了解包容彼此，就會很清楚下一步要怎麼走。」對於婚姻平權法案，他認為，台灣應該要有自己的進度，不一定要先跟進歐美國家，建議可先觀察他國，了解居中差異，找到最適合台灣的方式。
台灣與成都兩城拍攝的《還是一家人》釋出最新劇照，只見周厚安「溫柔護愛」的把唐振剛摟在懷裡，小剛表情略帶羞澀依偎在旁，宛若一對熱戀中情侶，兩人眉宇間極為相像，相當有「夫夫臉」。工作人員爆：「兩人一上戲，周遭粉紅泡泡氛圍簡直滿天飛，就缺一張結婚證書了。」周厚安曾在高中舞台劇飾演過同志，當時他爸爸周華健就對他耳提面命：「同性戀和異性戀都好，只能二選一。」提醒他愛要專一。小剛平時超MAN，為了《還是一家人》，甚至練習「屁股夾緊」走路，「GAY味完全出來。」
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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
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