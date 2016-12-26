長城證券股份有限公司 汪毅





公開市場操作:逆回購操作凈投放2750億元,國庫現金到期600億元



分類資金變動:截止12月16日,銀證轉賬流出轉為流入,證交結算資金餘額下降;截止12月22日,滬深兩市融資餘額變化不大;上周滬港通、深港通北上資金減少,滬市港股通資金增加一成。



市場情緒:上證、創業板成交金額、換手率均下降兩成左右;大宗交易折價率下降25%,賣方推薦指數維持低位。



12月19日-12月23日解禁股共64隻,總額1700億,是今年解禁規模最大的一周。