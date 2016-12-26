A股基金倉位、資金監測及情緒變動周觀察:迎來1700億的年內周度最高解禁潮北京新浪網 (2016-12-26 18:00)
長城證券股份有限公司 汪毅
公開市場操作:逆回購操作凈投放2750億元,國庫現金到期600億元
分類資金變動:截止12月16日,銀證轉賬流出轉為流入,證交結算資金餘額下降;截止12月22日,滬深兩市融資餘額變化不大;上周滬港通、深港通北上資金減少,滬市港股通資金增加一成。
市場情緒:上證、創業板成交金額、換手率均下降兩成左右;大宗交易折價率下降25%,賣方推薦指數維持低位。
12月19日-12月23日解禁股共64隻,總額1700億,是今年解禁規模最大的一周。
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