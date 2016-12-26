信用債市場周報:又現大面積取消發行北京新浪網 (2016-12-26 18:00)
天風證券股份有限公司 孫彬彬,高志剛
又現大面積取消發行
近期債券市場持續大幅調整,一級市場債券發行亦受到衝擊,出現企業大規模推遲或取消發債的現象。債券推遲或取消發行並非新鮮事,今年以來債券市場已經出現兩波大規模推遲或取消發債的情況。第一波集中在2016年4月,當月累計推遲或取消發行141隻債券;第二波集中在今年12月,月初至今共推遲或取消發行75隻債券。
回顧今年兩次大規模推遲或取消發行的時間窗口,無一例外都伴隨著債券市場收益率的大幅調整。但4月和12月兩次收益率調整背後的主導因素不盡相同。4月份收益率上調主要是受到二級市場違約事件頻發的衝擊,引發市場恐慌,機構的風險偏好明顯下降。12月的債券收益率大幅飆升主要是由於近期經濟、金融數據接連超預期,原油減產帶來通脹預期,美聯儲加息衝擊,疊加貨幣基金大幅贖回和代持違約事件的持續發酵,資金拆借難度明顯提升,資金面趨緊。
考慮到本輪債券市場的調整短期內仍將持續,中央經濟工作會議提出明年貨幣政策要穩健中性意味著2017年的融資環境將邊際收緊,需要警惕由於債券市場波動導致企業債務負擔加重,甚至出現資金鏈斷裂的情況發生。
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