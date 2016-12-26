萬聯證券有限責任公司 萬聯證券研究所





1、債市驚魂,多因素共振下導致債災



自11月29日以來,國債期貨發生連續暴跌,T1703從99.56最低跌至93.48,創出了多項歷史,短短十幾個交易日國債期貨下跌幅度之大,速度之快,不禁讓人聯想起了15年發生的股災。15年證監會打擊場外配資去股市槓桿,股市連續暴跌造成踩踏,至今股市依舊不振;16年底,在基本面轉暖,央行鎖短放長下疊加一系列風險事件的債市去杠杠過程同樣慘烈,均導致了市場的快速大幅下挫。



本輪債災的發生,內部因素是基本面好轉、國內通脹抬頭、央行鎖短放長去槓桿和市場對貨幣預期的轉變,外部因素包括美元加息和全球再通脹預期,在以上因素疊加違約、錢荒、空頭投機、機構贖回傳言、代持風險爆發和恐慌情緒的共振下,債市也與去年股市一樣發生了踩踏現象,同時也印證了去槓桿的過程只能是殘酷的,不可能是溫和的。



2、「蘿蔔章」事件告一段落疊加央媽放水,國債期貨現三連陽



11月29日,中城建付息違約,市場錢荒跡象顯現,我們在《錢荒來襲,向死而生;違約再臨,審慎為先》報告中提出以審慎為先,債市短期承壓,看多做多需要靜待市場轉折點。29日當日從技術層面看國債期貨也已經出現破位下行跡象,市場情緒已經十分脆弱。



近期隨著「蘿蔔章」事件告一段落,央媽為緩解流動性風險防範極端事件,加上傳言中的各種「指導」,國債期貨空頭迅速平倉,持倉量亦大幅減少,國債期貨現三連陽走勢,收益率受帶動亦順勢大幅下行,似乎改變信仰的時機又再出現。



3、三根陽線是否能改變信仰?趨勢機會未出現,債市仍要謹慎



我們認為三根陽線只是預示著短期極端事件的影響告一段落,僅僅是市場情緒從極度恐慌中得到修復。而今日央媽公開市場操作凈回籠50億,在一定程度上表明央媽在短期不可能放棄防風險、去槓桿的目標,貨幣政策依舊將保持偏緊。從基本面看,經濟持續回暖,年末通脹翹尾效應下對債市難以出現利好。從資金面看,年末考核、跨年跨春節影響下流動性緊張,壓制債市反彈;從風險事件的角度來看,「蘿蔔章」可能只是眾多風險事前暴露出來的風險事件之一,後續若再次發生風險事件可能會對市場情緒進行進一步打壓。



因此,我們認為,目前收益率下行的趨勢性機會仍未出現,風險依然是大於機會。我們在《錢荒來襲,向死而生;違約再臨,審慎為先》的報告中,指出了市場的方向轉折點或將在經濟數據預期走弱的情況下出現。總體而言,目前參與方向性交易仍需保持謹慎,需靜候趨勢性機會的出現。