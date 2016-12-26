萬聯證券固收交易日評北京新浪網 (2016-12-26 18:00)
萬聯證券有限責任公司 萬聯證券研究所
公開市場上,央行進行900億7天期、500億1 4天期和5(1億28天期逆回購,同時有1500億逆回購到期。全天完成凈回籠500億.
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