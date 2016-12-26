光大固收債券負面信息北京新浪網 (2016-12-26 18:00)
光大證券股份有限公司 光大證券研究所
上海地產集團:主體信用等級上調為AAA,評級展望維持(正面)
新世紀評級對公司及其承繼的申江兩岸2015年度第一期中期票據的不定期跟蹤評級。因本期中票償債主體變更后,還本付息能力有所提升,所以上調公司主體信用等級為AAA,評級展望維持為穩定,同時本期債券信用等級維持為AAA。
鐵投集團:取消2016年第三期中期票據(關注)
原定於2016年12月22日至2016年12月23日發行四川省鐵路產業投資集團有限公司公開發行30億元2016年第三期中期票據。因近期市場利率波動較大,公司決定取消本期債券的發行。
大連機床集團:持有人會議通過重要議案(關注)
本次持有人會議對《關於大連機床集團有限責任公司2015年度第一期和2016年度第一期中期票據風險防範措施的相關議案》進行了審議。以下六項議案均獲得通過。
議案包括:
1、《關於縮短「15機床MTN001」和「16大機床MTN001」持有人會議公告、議案發送等事項時限的議案》;
2、《關於籲請大連市人民政府協調解決大連機床集團有限責任公司債務危機的議案》;
3、《關於要求大連機床集團有限責任公司為「15機床MTN001」及「16大機床MTN001」提供信用增進措施的議案》;
4、《關於要求大連機床集團有限責任公司持續進行重大事項信息披露的議案》;
5、《關於為「15機床MTN001」和「16大機床MTN001」增加交叉違約條款的議案》;
6、《關於適時自行啟動法律程序的議案》
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