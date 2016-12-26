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利率債市場:收益率繼續整體下行



昨日銀行間資金利率小幅波動,SHIBOR隔夜期限小幅下行1BP,1W期限與上一日基本持平,1M和3M期限分別小幅上行2BP和1BP,交易所資金利率出現分化,GC001加權平均價暴漲217BP至6.24%,GC007加權平均價大幅下行46BP至4.42%。利率債收益率繼續整體下行,國債收益率曲線除個別期限外整體下行5-8BP,政策性金融債收益率曲線整體下行約7BP。



信用債市場:銀行間收益率大幅下行



昨日銀行間市場中票交投非常活躍,企業債交投活躍,收益率大幅下行,3年期AAA中票和5年期AAA企業債分別下行約18BP和14BP至4.19%和4.25%,信用利差基本主動下行;交易所公司債收益率漲跌互現,5年期AAA公司債收益率下行2BP至4.27%,信用利差整體上行。



信用市場熱點



昨日,財政部網站刊登《關於明確金融房地產開發教育輔助服務等增值稅政策的通知》,對營改增試點期間有關金融、房地產開發等政策進行了補充。具體而言,金融商品持有期間(含到期)取得的非保本收益,不屬於利息或利息性質的收入,不徵收增值稅;資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人;房地產開發企業中的一般納稅人銷售其開發的房地產項目,在取得土地時向其他單位或個人支付的拆遷補償費用也允許在計算銷售額時扣除;房地產開發企業受讓土地並支付價款后,設立項目公司進行開發,符合一定條件的,可由項目公司按規定扣除相關土地價款。以上涉及免征、扣除的相關規定將在一定程度上減輕企業稅賦壓力,各項政策的明確也有利於營改增的順利實施。