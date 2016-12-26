資產證券化市場周報:企業資產證券化年度發行已翻倍北京新浪網 (2016-12-26 18:00)
招商證券股份有限公司 周岳
本周銀行間市場共有9單信貸資產證券化產品發行,原定於12月19日發行的「旭越2016年第三期信貸資產支持證券」和12月20日發行的「臻元2016年第一期個人消費貸款資產支持證券」公告取消發行,發起人分別為浙商銀行股份有限公司和廣發銀行股份有限公司,原計劃發行規模為28.225億元和20.27億元。
近兩周債券市場收益率快速上行,但信貸資產支持證券發行利率上升幅度相對較小,與同級別短融中票大多呈現負利差,其原因與此類產品的參與主體及發行方式有關,商業銀行的主導性在此有較強的顯現。
根據上交所和深交所公告,本周共有4期資產支持證券在上交所和深交所掛牌,此次掛牌轉讓產品中,基礎資產包括信託受益權、小額貸款和不動產投資信託REITs。
從基金業協會備案情況看,本周有14期產品在協會備案,備案產品基礎資產包括不動產投資信託REITs、應收賬款、租賃合同債權、信託受益權和污水收費處理權。
下周銀行間市場有2單資產證券化產品發行,分別為鄭州銀行股份有限公司發起的鼎信2016年第一期信貸資產支持證券,發行規模為12.75億元;中國中車股份有限公司發起的中國中車股份有限公司2016年度第一期信託資產支持票據,發行規模為24.12億元。
今年以來,企業資產證券化市場發展迅猛,根據WIND統計,截至上周,已發行各類企業資產證券化產品逾4000億,發行規模已在去年基礎上翻倍。
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