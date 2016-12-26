老司機都知道，次新開板后的接力階段，就是屬於整個板塊的大機會。10月底來伊份的翻倍行情，想必大家都還記憶猶新。

可如今，接力開板新股的難度越來越大了，由於連板數量太大，基本沒留出接力空間，基本上是開板就殺的局面。中國國脈幾乎以一字跌停終結連板；周五T字板的興業股份，今天也慘遭跌停悶殺。

手哥此前在愛股票APP直播間說過，炒次新本質就是看情緒二字，毫無疑問，現在次新的情緒不高，不然就不會出現大漲次日沒人承接的情況。既然現在情緒很差，那麼只能耐心等待拐點來臨，屆時一定會出現類似來伊份的標杆。

次新要想有行情，首先要解決估值過高的問題。現在每周都發新股，這麼大容量衝擊下，個股普遍也都是15個板后才開板，連板數過多等於透支了接力空間，資金自然沒啥參與興趣。

現在，就是時刻做好準備，等新股普遍10個板以內打開，炒作情緒也將大幅升溫，屆時有望重現來伊份那批妖股的神威。目前來看，個股開板時間正逐步提前，大機會也漸行漸近了。

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