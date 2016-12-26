大盤深V、庄股天地板，林海三板點燃混改空間！北京新浪網 (2016-12-26 18:00)
今天大盤早盤低開直接跳水，不過殺跌的動能並不強烈，沒有出現恐慌，而且藍籌明顯具有企穩跡象，下午大盤在券商的帶領下成功翻紅。手哥中午就在愛股票直播間里告訴大家，大盤跌了大家也不必恐慌，下午果然收了回來。節前應該不會有行情了但是應該也不會大跌，應該以震蕩為主。
柘中股份是今天很亮眼的一隻股。早上迅速下殺到跌停，然後被資金翹起，隨後被資金一路拉升，直到拉板。今天收了一個天地板，但是尾盤漲停板被砸開了。這股已經不是純粹的庄股，裏面也有遊資參與博弈，純粹成為一個短線的賭具了。
林海股份今天二連板，雖然今天是一個爛板，但是走的還是很強勢，尤其是早上一封炸板之後，回調到漲5%的位置，下午開盤後繼續拉升，隨後有資金封板，雖然多次被砸開，但是還是被強封上了。林海股份具有混改概念，連續兩天都是爛板，但是爛而不弱，接下來有可能成為混改的新龍頭。
信隆健康今天收了一個反包板。上周五共享單車概念炸成狗了，信隆健康今天居然低開后迅速拉紅，就說明了強勢。上午一封的時候前面排了六個萬手大單。可惜拋壓太大，開了很多次，但是都被強頂回來。拉信隆應該是為了給中路造勢，雖然今天收了一個爛板，但是明天不一定走弱。
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