新和成擬定增募資49億元 明日復牌北京新浪網 (2016-12-26 18:01)
新和成計劃非公開發行股票，募資不超過49億元人民幣，扣除發行費用后將全部投入年產25萬噸蛋氨酸項目。公司股票於2016年12月27日開市起複牌。
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