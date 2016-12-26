原標題：推進農村能源革命 治好農業面源污染--聚焦重大民生工程系列綜述之三

新華社北京12月26日電 題：推進農村能源革命 治好農業面源污染——聚焦重大民生工程系列綜述之三

新華社記者 董峻

從泥土中來、又回歸泥土，曾經是農業的本質。幾千年來，農業生產總是使有機質在循環往複中完成一個個生命輪迴。

秸稈還田可以留下來自泥土的大部分養分，即使燒掉也會把鉀和其他元素回歸土地。而把畜禽糞便漚成農家肥，更是農民的種地常識。

直到上個世紀五六十年代，綠色革命興起，化肥、農藥、地膜等石化產品、農業機械廣泛應用，工業和農業兩大系統終於相會。

在成功養活了越來越多地球人口的同時，過度使用化肥、農藥等化工產品，以及工廠化的養殖方式，阻斷了有機物質在農業中的自我循環，一些地方造成了嚴重的面源污染。‵

如今，中國以極大的力度，想要再把「綠色革命」向前推進，讓工業和農業兩大系統真正交融，系統解決面源污染問題，並由此進行一次農村能源革命。

畜禽糞污：最大的農業污染源

21日，中央財經領導小組第十四次會議提出，加快推進畜禽養殖廢棄物處理和資源化，並指出這「關係6億多農村居民生產生活環境，關係農村能源革命，關係能不能不斷改善土壤地力、治理好農業面源污染，是一件利國利民利長遠的大好事。」

2015年，中國的1億多個畜禽養殖場戶，生產了8625萬噸肉類、2999萬噸禽蛋，產量均居世界第一位；生產奶類3870萬噸，居第三位。如今畜牧業的產值已佔農業總產值近三分之一。

巨大成就的背後是日益嚴重的畜禽糞污問題。目前全國畜禽糞污年產生量約38億噸——這相當於每生產1公斤肉類，就要產生44公斤的畜禽糞污。這是農業面源污染的主要來源。

據全國第一次污染源普查公報數據，全國畜禽養殖業排放的化學需氧量達1268．26萬噸，占農業源排放總量的96％；總氮和總磷排放量為102．48萬噸和16．04萬噸，分別占農業源排放總量的38％和56％。

在洞庭湖區，周邊養殖污水不僅排入地表水，還下滲到淺層地下水，導致湖區部分地區地下水氨氮超標，對湖區水環境和居民飲水安全造成影響。

污水橫流不是美麗鄉村，臭氣熏天不是小康社會，環境友好才是現代農業的基本特徵。在政策支持和市場倒逼下，各地養殖業的糞污處理設施設備不斷完善，治理機制逐步健全，畜禽糞污資源化利用水平持續提高，綜合利用率從2012年的50％提高到2015年的近60％。

「推進畜禽養殖廢棄物處理和資源化利用，是貫徹綠色發展理念的必然要求，是促進畜牧業轉型升級的具體行動，是加強生態文明建設的重要舉措，也是回應人民群眾關切的緊迫任務。」農業部部長韓長賦日前表示。

能源化和資源化：畜禽糞污的「重生」之路

在北京遠郊的延慶區，國內大型蛋雞養殖場德青源農業科技股份有限公司里的300萬隻蛋雞，每年能為消費者產下5億枚雞蛋，但一年的雞糞堆起來的話，相當於在一個標準足球場上堆10米高。如果處理不當，雞糞對當地的水、土壤和空氣將帶來毀滅性影響。

德青源下決心解決這一養殖業最大的難題——用雞糞發電。全自動機械清糞系統實現了雞糞日產日清。地下密閉中央清糞帶把每天的雞糞直接輸送到沼氣發電廠。發電廠年產沼氣700萬立方米，可發電1400萬度。

這套系統可以給500家農戶提供73萬立方米沼氣用作生活燃料，結束了當地農民伐薪燒炭的生活。「副產品」沼渣沼液用作有機肥，種植優質果蔬和玉米，打通了養殖和種植的生態循環。

所有垃圾都是被放錯了地方的資源。畜牧業生產中最讓人頭痛的畜禽糞污也不例外。除了用作清潔能源，畜禽糞污的另一大用途是做有機肥，這也是目前各地主推的資源化利用方式。

在有機肥產業規模較大的江蘇，各級政府建立了財政補貼與市場運作相結合的商品有機肥推廣應用機制，農民種田可以得到購買有機肥的補助。有機肥市場持續升溫，推動了生產企業由「露天型、作坊式、季節型」向「機械化、規模化、全天候」的升級。

中國植物營養與肥料學會理事長白由路認為，有機肥對培育和提高土壤肥力的作用是任何其他措施不能替代的。由於農村勞動力向城鎮的大量轉移，施用傳統的有機肥已經成為歷史，發展有機類肥料是今後的重要方向之一。

專家認為，基於我國畜禽養殖小規模、大群體與工廠化養殖並存的特點，堅持能源化利用和肥料化利用相結合，以肥料化利用為基礎、能源化利用為補充，同步推進畜禽養殖廢棄物資源化利用，是解決畜禽養殖污染問題的根本途徑。

加快培育有機肥新主體、新業態、新產業

儘管各地都有一些探索，但業界大多認為，在支撐畜禽糞污、農作物秸稈等農業廢棄物能源化、肥料化利用的運行機制、補貼政策、科技支撐等方面問題仍待解決。

比如，和化肥相比，有機肥施用成本高、見效慢，短期內會影響作物產量，加上農村缺少青壯勞動力，有機肥特別是液態有機肥既臟又臭，農民使用有機肥的積極性不高。而畜禽養殖廢棄物處理和還田利用技術也需要進一步規範和推廣普及。

中國植物營養與肥料學會生物與有機肥專業委員會主任、南京農業大學教授沈其榮說，讓廣大農民自覺地施用有機肥很難，因為農民最關注當季作物的增產效果。利用腐熟的有機肥進一步加工成當季效果可與化肥媲美的有機類肥料，是今後肥料產業發展的主導方向。

中央財經領導小組第十四次會議確定，要堅持政府支持、企業主體、市場化運作的方針，以沼氣和生物天然氣為主要處理方向，以就地就近用於農村能源和農用有機肥為主要使用方向，力爭在「十三五」時期，基本解決大規模畜禽養殖場糞污處理和資源化問題。

對此，農業部畜牧業司司長馬有祥說，將加快推進現代畜牧業建設，推進畜牧業綠色發展，推進農牧結合、種養循環，總結推廣一批畜禽糞污處理和資源化利用的典型模式。

「政府支持、企業主體、市場化運作」，意味著國家將採取財政扶持、信貸支持等政策措施，培育新主體、新業態、新產業，引導社會資本參與有機肥、新能源等產業發展，推動養殖過程清潔化、糞污處理資源化、產品利用生態化。