6萬億公募專戶將迎風險準備金「覆蓋」北京新浪網 (2016-12-26 18:05)
針對機構私募業務的監管牌並沒有打完。
21世紀經濟報導記者從接近監管層的多位公募人士處獨家獲悉，在基金子公司新政的基礎上，監管部門擬將風險準備金制度向基金母公司專戶業務實現覆蓋。
據上述接近監管層人士透露，這一政策調整的主要原因是在基金子公司兩規新政（《基金管理公司子公司管理規定》及《基金管理公司特定客戶資產管理子公司風險控制指標管理暫行規定》）實施后，母子公司業務存在準備金要求不同的不對稱監管問題。
兩規新政后，證監會已參照公募基金，要求基金子公司按照管理費計提10%的風險準備金，但對母公司專戶尚未提出相應安排。
但另一方面，母公司的專戶規模卻在與日俱增，截至今年三季度末，公募層面的專戶業務規模是6.24萬億元，同比增速超過9成。
在業內人士看來，公募專戶風險準備金的「覆蓋」，將在一定程度上對專戶收入帶來打折效應，特別是針對今年以來野蠻生長的的委外業務。
另一方面，由於廣泛存在的投顧類業務的財務顧問費並不屬於管理費收入，因此可被豁免計提，而這一監管指標的不對稱也被業內人士所關注；另有公募人士認為，公募專戶管理費提高的訴求預期，也有望讓部分外包投顧類轉向自主發行。
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