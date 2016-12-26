上周五證監會例行發佈會上，發言人照例發佈了對案件市場違法違規案件處罰的規定。在這個在普通不過的常規動作中，有一則消息吸引了小編及其眾多投資者。安碩信息及曾經一度鼓吹公司具有絕佳的投資標的的分析師均受到了證監會的處罰。

安碩信息這一曾經在短短的一年多時間里，股價上漲16.44倍。這其中少不了券商分析師的功勞，不過也有不少公募基金及其眾多投資者被套。俺只想說受傷的為何總是：小散和基民們呢？

當然，隨著證監會的處罰落地，對上市公司董事長及董秘進行了處罰，對券商分析師也進行了相應的處罰。當然更重要的是，投資者藉此可以對上市公司進行索賠。

調查

按照證監會上周五發佈的情況看，歷時近16個月，安碩信息因信息誤導性陳述遭證監會立案調查一事終於塵埃落定。這也是繼今年6月《行政處罰事先告知書》后，安碩信息12月20正式收到的證監會《行政處罰決定書》也進一步曝光了其中相關細節。

據《行政處罰決定書》披露的內容發現，2014年4月30日，某券商證券分析人員發郵件給安碩信息董事長高鳴和總經理高某，聲稱安碩信息股價已跌至發行價附近，價值絕對低估，建議安碩信息做好市值管理，提升資本市場對安碩信息的認同度，並提出希望與安碩信息交流溝通後向機構推介。高鳴回郵件讓該分析人員與安碩信息董事會秘書曹豐聯繫。

一周后，2014年5月6日，曹豐聯繫該分析人員到公司交流，足以見得雙方效率之快。此後，5月27日、8月8日、8月21日、8月29日、9月22日、9月25日、11月5日、11月13日，2015年2月4日、3月17日，安碩信息在10次接待匯添富基金、易方達基金、華業興寶基金等機構投資者的過程中，陸續介紹了未來公司「一橫一縱」發展戰略。其中，橫向是現在的銀行應用軟體業務；縱向主要是服務，包括數據服務、徵信服務和小微類銀行機構的雲服務。

有意思的是，安碩信息分別在2015年2月至4月期間接受機構投資者調研，披露其擬與某商業銀行合作成立互聯網金融公司。同時，安碩信息在機構調研中表示，公司成立了西昌安碩易民互聯網金融公司，擬成立上海安碩織信網路信息有限公司。

然而，經證監會查明，安碩信息披露的上述信息，與公司現實狀況不符，存在不準確、不完整情形。該涉案信息為公司對前景的描繪和設想，缺乏相應的事實基礎，未來可實現性極小，具有較大誤導性。

據上述《處罰書》的內容介紹，經過證監會進一步調查發現，2014年6月22日至2015年4月30日期間，某券商證券分析師、證券分析人員根據安碩信息披露的上述信息，在未經所在證券公司內控部門審批、複核的情況下，使用一系列誘導性和誇大的語言文字編寫郵件，向128家基金、券商、私募等機構的1279人員累計發送郵件1.1萬余封，傳播安碩信息開展互聯網金融服務業務和互聯網金融業務的情況。

有意思的是，據安碩信息披露，此後，部分基金公司於2014年11月1日至2015年5月27日期間大量買入「安碩信息」，累計共有221支公募基金持有安碩信息最高達1808.21萬股，占其流通股的74.84%。安碩信息股價從2014年4月30日28.30元上漲至2015年5月13日450 元，漲幅為15.9倍。

抗辯

當然對於，證監會的調查，作為當事方主題的上市公司和中介諮詢服務機構的券商分析師肯定心有不甘，當然如果自己任從了，對於公司那麼也將是重要的信譽打擊，對於個人自己的職業生涯都將帶來嚴重的後果。

在機構調研的過程中，小貸雲、織信公司、西昌互聯網金融公司、徵信服務、數據服務是關注的重點。

關於小貸雲 東方證券浦俊懿辯解：

安碩信息高管說：公司去年開展了小貸雲服務。國內現在小貸公司8千多家，加起來的註冊資本1萬億人民幣，貸款1萬1千億左右。小貸公司盈利較高，員工少，IT投入少，大多數公司沒有專業的IT人員，我們小貸雲服務年費很低，且可以提供多種增值服務。雖然上海的小貸公司約三分之一左右已經是我們的客戶，但目前小貸公司購買雲服務的比重還很小，還需繼續開拓市場。

證監會質疑：

小貸雲業務雖然有717萬元投入，但小貸雲業務的實質為在其軟體開發基礎上的延伸服務。

關於織信公司和西昌互聯網金融公司，安碩信息高管辯解：

在西昌成立了西昌安碩易民互聯網金融服務股份有限公司，並準備成立織信公司，均從事互聯網金融業務，其中織信主業做自助式普惠金融。

證監會質疑：

西昌互聯網金融公司僅為空殼公司，無場地、無人員、無投入、無規劃。普惠金融業務僅為其開發的一款APP軟體，該軟體僅為試用軟體，未能投入商業運營，且違反政策已經停止運行。

關於徵信業務和數據業務，安碩信息高管辯解：

安碩信息作為國內信貸風險管理解決方案供應商，擁有較多的銀行類及非銀行類金融客戶，故在開拓徵信業務上具有一定的用戶優勢。公司在企業信用評級、個人信用評級的建模和軟體開發上積累了豐富的經驗和人才隊伍，具有相應的人才和技術基礎。

證監會質疑：

一是徵信業務公司成立一年時間沒有任何進展，僅投入了50萬元和3名工作人員。徵信業務的可行性研究報告不斷修改，不確定性依舊較大。二是數據業務也僅為其軟體提供配套的房地產數據和搜集的公開的工商、法院等數據，並未開展實質性業務。

證監會進一步表示：

安碩信息業務收入均為傳統軟體等業務收入，互聯網金融相關業務收入極小。其2014年年度報告中，互聯網金融服務業務收入僅為137.19萬元，佔主營業務收入的0.62%。但是，安碩信息卻持續宣稱已經開展徵信、數據、小貸雲、互聯網金融等相關業務，使投資者誤認為安碩信息為互聯網金融公司。

除此之外，分析師在郵件中提及的「一橫一縱」、互聯網金融等發展戰略並未提交公司董事會及董事會戰略發展委員會審議，年報中也沒用任何描述。開展這些互聯網金融相關業務所需要的9010萬元資金來源還未進行決議，無任何計劃。

信息披露也具有片面性，比如：安碩信息未披露西昌互聯網金融公司運行基於向涼山州商業銀行入股為前提條件；織信公司開發的「自信APP」根本未投入商業運營，且因人民銀行相關政策已經停止運行；上海助居信息技術有限公司沒有相關業務活動，僅為安碩信息向房價網購買數據的一個平台等等不利信息均未詳細披露。

事實情況：在2015年的四五月份，安碩信息與機構投資者交流時對於上述互聯網金融業務的描述就越來越模糊，調研記錄里充斥著「不確定」、「形式未定」等字樣。

結果：上市公司 券商研究員一同被罰

上周五發言人表示，安碩信息的上述行為違反了《證券法》第63條規定，依據《證券法》第193條規定，證監會決定對安碩信息給予警告，並處以60萬元罰款；

對直接負責的主管人員高鳴、曹豐給予警告，並分別處以30萬元和20萬元罰款。

浦俊懿、鄭奇威的上述行為違反了《證券法》第78條第2款規定，依據《證券法》第207條規定，我會決定對浦俊懿責令改正，並處以20萬元罰款；對鄭奇威責令改正，並處以15萬元罰款。

請注意，這也是少有的對上市公司進行處罰也對上市高管及其券商分析師同時進行處罰的案例。這給市場很好的借鑒。

投資者該咋辦：通過法律途徑維權

證監會對上市公司的處罰，也給了諸多投資者在投資過程中遭受到的損失獲得補償有了很好的支撐。

早在2015年8月17日，證監會就對安碩信息進行了立案調查，2016年6月14日，證監會已對安碩信息出具的《處罰事先告知書》，之後，安碩信息以及責任人高鳴、曹豐提出申辯，經聽證后，證監會作出上述正式處罰。

從高位下跌，截止今日收盤，安碩信息的股價為38.69元，即便復權之後，其股價從最高點算起，跌幅也高達91.4%。

此前有媒體報導，12月22日，上海明倫律師事務所律師王智斌對此表示，安碩信息最高能漲至474元，這和該公司誤導性陳述之間存在直接的因果關係，不少投資者在高位買入，損失慘重。

證監會受限於《證券法》93條的規定，只能頂格對安碩信息處以60萬的罰款，但這不代表安碩信息的違法成本只有60萬元，一旦投資者對安碩信息發動大規模的索賠訴訟，安碩信息極有可能會為其誤導性陳述付出巨大代價。實際上，投資者索賠訴訟是懲罰和震懾違法者的有力武器，也是投資者維護自己權益的法律手段。

從過往公告來看 ，2014年8月7日是安碩信息「借題發揮」 的起點，凡2014年8月7日至2015年8月16日期間買入且2015年8月16日仍持有安碩信息的投資者，只要其持股成本高於52.65元的，無論現在是否賣出均可向安碩信息索賠。

目前，已有數十位投資者在準備訴安碩信息及其相關高管。(綜編：證監會網站、中國基金報、上海證券報、21世紀經濟報導等)