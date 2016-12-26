有了想買壽險的念頭后，下一步，不是去逛保險超市、去銀行窗口或者找保險代理人（很靠譜很專業的可以考慮），而是自己先靜下心來，把這4大問題梳理清楚、理解明白。

1、了解壽險的種類，再結合自身需求確定合適的壽險種類

投保人壽險之前，消費者最好先大體了解一下都有哪些分類。一般來說，人壽險分為普通型人壽保險、新型人壽保險、年金保險、簡易人壽保險以及團體人壽保險這幾個大類。

普通型人壽保險主要是保障型；新型人壽保險則具有很多投資的功能，比如分紅型、投資連結保險型以及萬能型；年金保險則是主要以養老保障為目的的年金保險；簡易人壽保險是指用簡易的方法所經營的人壽保險；團體人壽保險則是用一張總的保險單對一個團體的成員及其生活依賴者提供人壽保險保障的保險。

2、了解壽險中常用的7大條款

由於人壽險多為長期合同，因此會涉及到一些常用條款。比如：不可爭抗辯條款、寬限期條款、中止和復效條款、不喪失現金價值條款、自殺條款、保單貸款條款、自動墊交保險費條款等。消費者在投保時一定要注意看自己的保單里是否涵蓋這些條款，另外也要仔細閱讀這些條款，做到心中有數，有效利用自己的權利！

3、了解壽險的特殊規定

壽險屬於人身險，訂立合同時，若投保人跟被保人不是同一個人時（比如，丈夫替妻子投保，此時，丈夫是投保人，妻子是被保人），保險合同應當經過被保人的同意才能訂立，含死亡責任的保險合同更是如此。這是為了防止產生道德風險，即投保人利用被保人的聲明換取保費。

4、了解投保壽險后的注意事項

投保壽險后的注意事項，主要有三條：

（1）注意檢查您手中的保險合同文本是否完整。

（2）告知家人。以免投保人或被保險人萬一發生意外，無人向保險公司提出索賠。

（3）《保險法》第58條、第59條規定：當您暫無力交納續期保費時，不要忽視以下兩種補救方法：一是寬限期結束后的兩年內，補足欠交的保費及利息，合同可復效。二是60天的寬限期內交費有效。