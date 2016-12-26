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2016年12月26日，21世紀經濟研究院發佈了《2016年投資環境指數報告》和《21綜合發展水平指數2016》兩份報告，報告顯示：

2016年，粵蘇魯浙閩的投資環境指數位居前五。

2016年，京浙滬粵蘇的21綜合發展水平指數排名前五。

2016年投資環境指數：粵蘇魯浙閩位居前五

本報記者？肖明 謝藝觀 楊紅欽 北京報導

經濟越發達，投資優勢越大。

2016年12月26日，21世紀經濟研究院發佈的《2016年投資環境指數報告》顯示，2016年投資環境指數顯示，粵蘇魯浙閩位居前五。

今年以來，民間投資增速持續低於全國投資平均增速，且「剪刀差」呈擴大態勢。2016年前11個月，民間投資增速（3.1%）比全國投資增速低5.2個百分點，而去年底則是高於全國投資增速0.1個百分點。在經濟下行壓力持續加大的背景下，民間投資放慢引起社會各界高度關注。

《2016年投資環境指數報告》指出，從整體情況而言，東部省市自治區普遍投資環境較好，中部和西部次之，東北投資環境最為落後，但是東部地區有很多指標嚴重滯后，而東北、西部很多指標靠前。本次投資指數排名，北京和上海排名並未靠前，上海僅排在第十一位，未進入前10名。

上述投資環境指數，是21發展指數的一個分項。此前從2012年開始，21世紀經濟研究院開始編製21發展指數，選取新開工項目計劃投資、工業用電、全社會貨運量、廣義貨幣餘額增速等指標，按照一定的權重，測算未來的經濟增長趨勢。2016年21世紀經濟研究院開始編製綜合發展水平指數和投資環境指數，分別測算實際經濟社會發展水平、投資環境水平。

21世紀經濟研究院課題組，選取6大類指標，分別是軟環境（權重30%），市場環境（20%）、商務成本環境（權重15%）、基礎設施（權重15%）、生態環境（權重10%），社會服務環境（佔10%），來測算各地投資環境。

根據測算，2016年30個省市自治區（西藏缺乏數據未參與總指數評定），前十名分別是廣東、江蘇、山東、浙江、福建、北京、重慶、河南、四川、湖北，前6名均為東部地區，前十名中有6個東部省市自治區，2個西部省市，即重慶，2個中部省市，分別是河南、湖北

投資環境指數后10位，分別是貴州、雲南、內蒙古、寧夏、山西、甘肅、吉林、青海、海南、黑龍江。吉林和黑龍江位列后10位，遼寧則是倒數第十一位。中部山西入選,東部海南入選，西部有6個，分別為貴州、雲南、內蒙古、寧夏、甘肅、青海。

報告建議，中部地區的湖北可以通過加大基礎設施建設，通過加大住房供應，加快城市群建設，儘快吸引人口流入，藉助長江經濟帶規劃發展的東風，快速改善提升社會服務，降低投資成本，實現快速崛起，進入經濟社會發展第一方陣行列。

對於廣大中西部地區而言，需要儘快改善投資軟環境，國家在加大固定資產投資的同時，更應該加大社會投資，在西部辦更多的大學，培養更多的人才，促進當地經濟平穩較快發展，與全國人民一道在2020年步入全面小康社會。

2016 年21綜合發展水平指數：北京第一，浙江第二

本報記者 定軍 北京報導

儘管霧霾嚴重，北京還是發展水平最高。

2016年12月26日，由21世紀經濟研究院發佈《21綜合發展水平指數2016》報告，該指數顯示，京浙滬粵蘇排名前五。北京以0.694的得分，位居全國第一名。

本指數由21世紀經濟研究院課題組測算，通過經濟發展水平、居民生活水平、社會服務水平、生態水平、創新潛力5個二級指標來分析2016年各省市綜合發展水平情況，各個分指標權重分別為20%。本數據測算依據2015年各地數據，數據來源包括國家統計局、2016年中國統計年鑒、央行數據等。

此前從2012年開始，21世紀經濟研究院開始編製21發展指數，選取新開工項目計劃投資、工業用電、全社會貨運量、廣義貨幣餘額增速等指標，按照一定的權重，測算未來的經濟增長趨勢。2016年21世紀經濟研究院開始編製綜合發展水平指數和投資環境指數，分別測算實際經濟社會發展水平、投資環境水平。

經測算，2016年21綜合發展水平指數前10名分別是，北京、浙江、上海、廣東、江蘇、重慶、湖南、福建、四川、河南（湖北、山東）。其中湖北、山東、河南為並列第十位。除了湖南、湖北、河南是中部省市，重慶、四川為西部省市，其餘7名都來自東部。

綜合發展水平指數位居后10名的分別是，河北、陝西、甘肅、山西、吉林、新疆、黑龍江、內蒙古、寧夏、青海，東部僅有河北，中部僅有山西，其餘的有2個來自東北，7個來自西部。

從綜合發展水平來看，東部地區發展水平最高，中部次之，東北以及西部最低。

該報告指出，從全國各省市自治區的21綜合發展指數排名來看，儘管前5名（京浙滬粵蘇）都是發達地區，但是東部的福建，西部的重慶、四川，中部湖南、河南、湖北正在加快追趕，甚至在某些方面已經超過了一些東部省份。

究其原因，是東部地區很多短板已經成為明顯的劣勢，比如限制外來人口導致社會服務水平低（比如京滬小學生占常住人口比非常低）、空氣污染嚴重、單位面積廢水排放量大。

因此，東部地區要採取應對策略，比如如何解決空氣污染，解決非本地戶籍人員的公共服務問題，促進人才資源轉化為要素生產力。對於河北、天津、北京、山東這樣的地區，這是可持續發展的重要因素。

中國宏觀經濟研究院國土所研究員肖金成在上述發佈會上指出，這個報告有一個很巧妙的指標，即小學生人數佔全部常住人口的比例，即小學生比例，越是發達地區該比例越低。發達地區外來人口多，但是很多農民工的子女在老家上學，這是發達地區的公共服務水平還未到位的表現。「實際上這是我們的城鎮化需要解決的問題，這方面不只是還有留守兒童，還有留守老人。」他說。

京滬等發達地區房價收入較高，已經抑制了其吸引人才的優勢。這些地區絕對工資和人均可支配收入水平高，但是仍不足以支撐起可持續發展。比如浙江創新能力強，人均專利授權量，新產品開發投入產出比，都在全國前列。

中西部地區以及東部的新興地區，比如沿海的福建，西部的重慶、雲南、貴州、青海、西藏、陝西，中部的湖北、河南、湖南、安徽，東北的遼寧，都有巨大的發展優勢。

比如福建、雲南、西藏有新鮮的空氣，青海有潔凈的水，安徽、湖北、重慶、遼寧、陝西有良好的人力資源以及創新優勢，河南和重慶、湖北有便利的交通條件，只要利用得當，完全可以促進經濟加快發展，有條件實現居民生活水平快速提升。

國家統計局原司長黃朗輝指出，將霧霾、水等環境指標納入課題，是一個創新，現在中央的綠色發展指標考核在環境方面權重比較大，反映出未來這方面要求更加嚴格。

該報告建議，各地應該利用自己的資源稟賦和區位優勢，做好戰略定位，避免重走東部地區先污染后治理，或者先污染迄今仍未有效治理的老路，實現彎道超車，提前實現全面小康，儘快儘早達到高收入地區的發展水平。

此前從2012年開始，21世紀經濟研究院開始編製21發展指數，從新開工項目計劃投資、工業用電、全社會貨運量、廣義貨幣餘額增速按照一定的權重，測算未來的經濟增長趨勢。2016年21世紀經濟研究院開始編製綜合發展水平指數和投資環境指數，分別測算實際經濟社會發展水平、投資環境水平。

21君

？小夥伴們，你所在的省市投資環境指數和綜合發展水平各排第幾？

你認為你所在的省市接下來要發展，需要重視哪一方面？優勢和短板各是什麼？

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本期編輯 陳思穎

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