今年20歲的余濤在暨南大學經濟學院就讀金融學專業，和身邊的許多同學一樣，他計劃本學期報考雅思，為出國讀研做準備。接近2000元的報考費用，成為這個月的重要支出，這一次，余濤沒有尋求父母的支持，而是打開「加上助學」APP，申請了一筆助學貸款。

2016年12月，上線僅半年的「加上助學」網路平台，註冊用戶量已經突破100萬人，福建、廣東、廣西、四川等二十余個省直轄市的數百所大專院校學生均可通過這一平台申請到正規的「商業助學貸款」。商業助學貸款由華安財產保險股份有限公司（簡稱「華安保險」）、重慶農村商業銀行、深圳市前海精銳金融服務公司（簡稱「精銳金服」）三方合作，並共同推出「加上助學」貸款服務平台。平台接受貸款申請，進行借款學生的身份核查及賬單管理、客服諮詢；華安保險作為目前國內唯一一家取得長期商業助學貸款保證保險經營資格，並已全面接入央行徵信系統的保險公司承擔提供「商業助學貸款履約保證保險」（簡稱「商貸險」）、風險審核、徵信報送、逾期催收等職責；重慶農村商業銀行則負責發放助學貸款，進行資金結算。與目前亂象叢生的校園貸有著巨大區別的是，參與運營商業助學貸款的華安保險、重慶農村商業銀行分別是受中國保險監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會監管的金融機構，確保了所有貸款環節正規、合法。

據華安保險介紹，商貸險這一創新產品是其在總結了十年國家助學貸款信用保險（簡稱「學貸險」）運作經驗后，在助學貸款領域的又一次重要探索。2006年，華安保險秉承「關注弱勢群體，勇擔社會責任」的理念全球首創學貸險，首次將保險機制引入國家助學貸款管理體系。通過保險轉嫁貸款風險，推動了銀行參與發放國家助學貸款的積極性。10年間，學貸險覆蓋全國14個省市，累計承保國家助學貸款55.45億元，惠及借款學生近50萬人，合作高校達到400多所，十年累計向銀行支付賠款2億多元，累計追回逾期欠款4.8億元。

作為國家助學貸款運作體系的一部分，華安學貸險通過專業的風險管理，全面降低了國家助學貸款的逾期風險，有力推動合作區域國家助學貸款業務的發展，獲得了社會各界的一致好評。2010年、2013年，華安學貸險產品項目及學貸險風險管理項目分別榮獲「深圳市金融創新獎」；2011年，學貸險項目獲得聯合國開發計劃署關注，受邀作為「擴大發展、減輕貧困，實現千年發展目標案例推廣」項目之一，並在聯合國開發計劃署官方網站進行示範發佈。2016年10月，中國保監會相關領導表示，專門以華安學貸險為例，分享保險扶貧經驗。在回答「保險在提升貧困人口脫貧致富能力方面有哪些成功經驗」這一問題時，相關領導表示，扶貧必扶智，學貸險的開展能夠轉移和承接貸款違約風險，有效擴大助學貸款發放範圍，保證貧困學生獲得教育機會。

此次通過「加上助學」平台推出的個人助學貸款，定位於國家助學貸款的完善和補充，以在校大學生特別是貧困大學生為貸款對象，以「助學、助力」作為貸款宗旨，不僅為學生提供就讀期間所需學費、住宿費貸款，幫助高校學子順利就學；還為學生提供培訓學費貸款，鼓勵學生積极參加相關專業技能培訓，不斷提升自身素質與就業能力；同時還按月為學生提供生活費貸款，保障了學生在校期間基本的生活開支。為減輕學生的經濟壓力，貸款申請所需的保費、申請服務費全部納入貸款本金，只要是無不良信用記錄，持有有效居民身份證明年滿18歲以上的普通高等院校在校學生均可提交貸款申請，無需額外支付任何費用。為減輕學生的還款壓力，目前這一貸款在學生在校期間及畢業后第一年僅需償還利息，畢業第二年開始償還本金，切實保障學生在校期間能安心求學。

華安保險表示，中國保監會要求各保險機構要加大貧困戶各種教育資助救助力度，開展針對貧困家庭大學生的助學貸款保證保險，解決經濟困難家庭學生就學困難問題。華安保險推出「商業助學貸款保證保險」，正是希望通過保險的介入，規範「校園貸」市場，合理引導校園金融需求，精準對接教育脫貧對保險的需求，助推脫貧攻堅。

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