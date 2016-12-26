點擊上方藍字，關注21君~

走進經濟生活里的一切

導讀：董明珠說道：「90后不願意去實體經濟里工作，在家裡開個網店就可以賺錢，一個月賺一兩千不用受約束，不用打考勤，這一代人對整個國家實體經濟的發展是有隱患的，不僅僅是網店模式給實體經濟帶來衝擊，它給整個社會都帶來了衝擊。」

昨晚，在央視《對話》欄目中，董明珠對互聯網渠道創業發表了自己的看法。她認為，90后喜歡開網店是「國家隱患」。同時董明珠也首次回應了「圓珠筆賭約」，稱：「沒有做成不是因為我做不成，是因為他們的材料我沒有。」

在央視這檔節目中，董明珠說道：「90后不願意去實體經濟里工作，在家裡開個網店就可以賺錢，一個月賺一兩千不用受約束，不用打考勤，這一代人對整個國家實體經濟的發展是有隱患的，不僅僅是網店模式給實體經濟帶來衝擊，它給整個社會都帶來了衝擊。」

董明珠的這一發言引髮網友熱議，眾人看法不一。有意思的是，微博CEO@來去之間也轉發了董明珠的演講視頻，並反駁稱：「90后網店賣的貨，難道是60後生產的?一個90后的網店，後面是幾百個90后在生產。」

對此，你怎麼看?

與此同時，董明珠首度回應了與邱智銘的一年之約，她表示「當時我很自信地說沒有問題。會議完了以後，半個月以後到他們企業，我帶了一個團隊過去，我說我去看看。結果我們給他做了很多的改造，自動化的改造，一些設備工藝改造我們都做了，也合作得很愉快。但是最重要就是筆芯那個設備我們沒有做成。沒有做成不是因為我做不成，是因為他們的材料我沒有。」

董明珠此前因為兩個賭約而成為「網紅」，第一個是與雷軍的「10億賭約」，另一個則是在夏季達沃斯論壇上與貝發集團董事長邱智銘的「圓珠筆賭約」。

2015年11月在央視《對話》節目中，邱智銘提到了一支圓珠筆的製造過程，坦承國內缺乏高端製造設備這一現狀導致生產圓珠筆的設備至今仍靠瑞士進口的現狀。董明珠當即許下承諾：「一年之後，這種設備我負責交給你。」

（文章來源：第一財經、央視）

21君

小夥伴們，你同意董明珠的看法嗎？你怎麼看待個人網店經濟？

推薦

閱讀

信息量很大！安邦內部研判2017中國經濟：亟需打破悶局(建議收藏)

一組圖看清2017年的經濟大趨勢！錢該往哪兒投？（精華版）

2017年，哪些行業的發展值得關注？（精華圖文版）

曹德旺「跑路」背後：中國稅收最高！實體企業遭受「死亡稅率」

本期編輯 陳思穎