？7種買錯保險的姿勢，你中招了嗎？北京新浪網 (2016-12-26 18:10)
7種買錯保險的姿勢，你中了哪招？
1、看在老朋友的面子上買了人情保單，而並沒有關注自己對保險本身的需求匹配。
2、跟風買保險，但因為不了解保險的性質，想買保障類的，結果買成了理財類的。
3、也是跟風買保險，不過是被保險看上去很高的預期收益率給誘惑了，沒弄明白保險的實際收益率。
4、買了沒有保證續保功能的短期醫療險，結果生病之後想再續保就得加費，老貴老貴了！
5、看在大公司的份上，買了附加保障多的保險，性價比低的不要不要的。
6、明明是想到銀行買理財產品，結果買成了保險！
7、聽信保險代理人有關某產品因為性價比太高、保險公司沒得賺要停售的說辭，為了撿便宜，匆忙入手。買了才發現，後面新出了一大波性價比高得多的產品。
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