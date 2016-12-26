12月21日，在由每日經濟新聞和成都商報社主辦的第六屆中國價值地產年會上，第一太平戴維斯華西區董事長胡裕華代表代表第一太平戴維斯發佈《2016全球創新、創業領先城市排行榜》，對中國城市創新創業潛力進行分析，在中國12個城市中，北京、上海、成都位列前三。

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五大指標研判城市創新創業潛力

胡裕華表示，形成上述報告，第一太平戴維斯經歷了三個主要步驟：

第一，構建一個評價指標系統。圍繞創新創業的相關指標，我們以一個專家打分的方法來構成指標系統。

第二，數據標準化的處理。將各種數據在不同城市之間進行一個趨同化的處理，使得他們最終具有可比性。

第三，具體的排序。

我們認為，創新創業的潛力有幾個指標：其一是總體經濟環境，其二是基礎設施條件，其三是科技基礎，其四是人才環境，其五是辦公成本和政府的重視程度。

首先，經濟環境。一個良好的經濟環境，才能孕育創新創業的機會和物質條件。在「新創」的條件裏面，我們主要講增長率的問題，而不是比較絕對值。我們認為，一個上升的趨勢，才能真正有利創新創業。

第二，基礎設施。良好的基礎設施可以引來更多的外來企業、外來人才，所以我們認為良好的基礎設施是一個創新創業的重要的環節。這裏我們著重提一下交通方面，成都的國際航班數量、國際快速鐵路的數量、地鐵的運營里程等都很突出。這些在引入人才、引入企業方面是一個很重要的指標。

第三，科技基礎。我們會考慮到科技機構的數量、科研人員的數量、科研經費申請專利的數量，還有高新企業總數的收入等等。這些要素能為創新創業提供一個肥沃的土壤。

第四，人才環境。這裏面主要考慮高校的數量，這是為人才提供新生力量的重要條件。

第五，辦公成本。無論是優質寫字樓的供應數量、購買價格，以及租賃成本，還是居民消費的價格指數，政府的關注度，都是創新創業的重要門檻。

對比研究全國12城 成都排名第3

基於上述指標和研究，我們比較了中國12個城市，北京、上海、成都位列前三。

在經濟基礎領域，我們發現成都GDP的增長、第三產業的增長等都比較高，所以放在第三梯度的前列。

在基礎建設方面，成都以「雙機場」，國際航線91條，蓉歐快鐵，在建和規劃地鐵425公里等指標，在交通方面名列前茅。

在人才科研方面，我們發現成都的科研機構107家，申請專利的數量7.7萬件，科研經費93億。具體到高校環境，成都的普通高等學校56所，普通高等學校在校學生76萬，985、211高校5所，這些也讓成都處於第三梯度較高位置。

在辦公成本方面，我們有高性價比的辦公物業，低物價成本，還有宜居，還有政府大力度的支持，使得成都在這方面名列前茅。

綜合這些因素，我們認為成都因為有良好的基礎設施，還有良好的辦公以及政府的關注度，還有其他的一些基礎也是處於比較高的位置，所以我們經過綜合排名之後，我們認為成都在創新創業潛力裏面，可能在這12個城市裡面排名第三。

展望未來，我們認為成都還有很大的發展潛力。

納入國家中心城市和設立四川自貿區的重大發展機遇，成都在未來的經濟發展及人才引進等方面，都會有很大發展。隨著成都在人才建設、創新高校與企業的產學研相結合等方面的進一步加強，這個排名在以後可能會進一步再提高。

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