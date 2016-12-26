▲網友捕獲的野生周杰倫夫婦雖然低調一身黑，不過金色運動鞋依然超顯眼。（圖／翻攝自微博、昆凌臉書，2016.12.26）

捕獲野生周董夫婦！有網友在微博分享野生的周杰倫夫婦照，雖然兩人皆戴著口罩，不過腳踩著的金色限量鞋依然超顯眼。

網友貼出的三張照片中，能看到周懂戴著毛帽加口罩，昆凌則穿著長裙。有其他人眼尖的發現地點是在日本迪士尼樂園，被猜測是不是正在為小周周購買聖誕禮物。兩人在購物時，不停低聲討論，周杰倫疼老婆的樣子也被拍下來，粉絲也紛紛大讚果然是「愛妻好老公」！

其實昆凌前幾日就在臉書貼出一張人山人海的照片，而城堡形狀的燈飾也被猜出是在東京迪士尼，沒想到在購物商場，就馬上被網友捕獲拍到。還有粉絲整理出容易巧遇偶像的地點，「推薦上海、日本、倫敦及巴黎，尤其是美術館及火鍋店，歡迎大家去偶遇喔～」

▲有網友在日本拍到野生周杰倫夫婦。（圖／翻攝自微博，2016.12.26）