▲山本彩應景穿上聖誕裝。（圖／翻攝自推特）

日本女團NMB48成員山本彩（やまもと さやか），因身為隊長又富有領導能力，常被成員稱「彩姐」（さや姉）。除了團體活動，相當有個人才華的山本彩，也時常受邀參加不同類型的其他相關活動。

山本彩外貌相當亮眼，還擁有傲人上圍，時而清純時而性感撩人，因此擁有大批粉絲支持。

24日聖誕夜當天，山本彩應景換上聖誕裝，並透過推特上傳照片，給予粉絲祝福，照片中的山本彩穿著聖誕短裙，配上及膝長靴，聖誕洋裝上還有黑色蝴蝶結做裝飾，模樣相當可愛。

網友一看到山本彩的聖誕系列照片，紛紛留言表示「天使降臨」、「有如此美麗的聖誕老人就不需要禮物了」。

▲山本彩聖誕裝萌翻。（圖／翻攝自推特）