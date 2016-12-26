大陸汽車管理部門說，大陸將近20萬輛BMW轎車安全氣囊有問題，必須立即更換，以免發生危險。



大陸汽車管理部門說，這些BMW轎車使用日本「高田公司」生產的安全氣囊，這款氣囊有瑕疵，一旦爆開，金屬碎片可能傷人，BMW公司願意免費為車主更換安全氣囊。



德通社說，「高田公司」今年６月宣佈，它生產的汽車安全氣囊有瑕疵，在全球各地造成至少15人死亡，150多人受傷。



（圖片取自網路）



